Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Băsescu, semnal de alarmă despre riscurile de securitate ale României:. „Ni se pot întâmpla foarte multe. Dacă auziți sirenele, unde vă duceți?”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că nu înțelege de ce autoritățile de la București susțin că România nu este în pericol, în contextul războaielor din Iran și Ucraina, și preferă o atitudine mai relaxată.

Traian Băsescu, fostul președinte al României FOTO: Mediafax

Fostul președinte Traian Băsescu insistă asupra faptului că România trebuie să ia măsuri preventive pentru a proteja populația.

 „În primul rând ar trebui ca populația să fie conștientizată. Dacă vă uitați, toate ieșirile politicienilor noștri sunt «Nu aveți grijă, e totul bine, nu suntem în pericol, nu ni se poate întâmpla nimic». Iar eu o spun foarte deschis, ni se pot întâmpla foarte multe. Știm situația din Golful Ormuz, din Golful Persic, dar la câțiva kilometri bâzâie dronele rusești, tot în partea de frontieră cu Ucraina”, a afirmat Băsescu marți seară, într-o emisiune la B1TV.

Fostul șef de stat a mai spus că România nu are o garanție în momentul de față că va fi pace, și că nu va fi afectată, mai ales că suntem prinși între două războaie, cel din Orientul Mijlociu și cel din Ucraina. Poate fi o chestiune de timp până când vom fi și noi implicați direct: „Avem două războaie la distanțe mici. Ambele războaie se duc și cu echipamente militare care pot lovi teritoriul României.

Cred că ar trebui să facem mai mult. Și primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi ca fiecare dintre noi să se întrebe: «Dacă aud sirenele de alarmă, eu și familia mea unde mă duc? Dacă aceste sirene vor fi în situația de a alerta populația sau primesc pe RO-Alert risc de lovitură de aviație, ce fac? Ce fac cu soția? Ce fac cu copiii? Ce fac cu nepoții? Sunt pregătiți să-i hrănesc, să-i pun în siguranță pentru o perioadă?»

 El a mai afirmat că autoritățile preferă să amăgească populația „cu această siguranță că nu ni se întâmplă nimic” și că este îngrijorat de nepăsarea oficialilor de nivel înalt.

Noi văd că ne amăgim cu această siguranță că nu ni se întâmplă nimic, că noi nu suntem implicați în război… Nu suntem implicați în război… Nici statele din jurul Iranului nu au fost implicate în război, dar s-au trezit implicate de alții. S-au trezit cu lovituri pe teritoriul propriu. Deci, dacă vreți să înțelegeți, am o îngrijorare cu privire la nepăsarea noastră”, a concluzionat fostul șef de stat.

Și economistul Andrei Caramitru a criticat discursul excesiv de optimist în contextul actual. „Hai să nu ne mai mințim că e bine. Îl mai aud pe Nicușor Dan spunând că riscul e zero, e absurd să afirmi asta când ai două războaie lângă tine”, a declarat Caramitru la Interviurile Adevărul.

În final, acesta a insistat asupra unei schimbări de abordare în comunicarea politică: „Vorbește cu oamenii ca și cum ar fi reali. Nu ne mai lua pe toți de proști”.

Amintim că purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu. 

România a transmis clar că nu este implicată în conflictul din Orientul Mijlociu și că susține soluții diplomatice pentru reducerea tensiunilor. „România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”, transmite MAE.  

