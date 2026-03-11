„Trump îşi caută aliaţi”. Traian Băsescu spune că SUA ar putea avea nevoie din nou de baza de la Kogălniceanu

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a afirmat într-o postare pe Facebook că președintele Statelor Unite, Donald Trump ar putea avea nevoie din nou de sprijinul României în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Trump îşi caută aliaţi”, a scris Băsescu la începutul mesajului publicat pe reţeaua de socializare, susţinând că liderul american ar fi ajuns în această situaţie după ce s-ar fi „băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul”.

Potrivit fostului şef al statului, în 2025 administraţia americană ar fi retras „demonstrativ”, de la baza de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, cea mai mare parte a militarilor americani, decizie care, în opinia sa, l-ar fi avantajat pe preşedintele rus Vladimir Putin.

„Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrativ, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu”, a scris Băsescu.

Fostul preşedinte a amintit că România şi Statele Unite au semnat un acord care permite accesul armatei americane la anumite baze militare din ţară.

„Avem un «ACORD DE ACCES» semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu”, a precizat Băsescu.

El a subliniat că acest lucru trebuie făcut pentru că Statele Unite sunt aliatul României.

„Şi asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie”, a adăugat fostul preşedinte.

Apel către preşedintele României

În acelaşi mesaj, Traian Băsescu i-a cerut preşedintelui României, Nicușor Dan, să acţioneze rapid în contextul evoluţiilor din Orientul Mijlociu.

„Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări”, a transmis Băsescu.

Fostul şef al statului a mai afirmat că accesul la baza militară pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu ar trebui să implice şi costuri.

„Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu, costă”, a mai scris Traian Băsescu.