De ce devine România tot mai violentă. Explicația lui Andrei Caramitru dă fiori

Economistul Andrei Caramitru caută câteva explicații pentru creșterea valului de frustare și violență în societatea românească.

Andrei Caramitru consideră că circa 25% din populația României nu are niciun loc de muncă stabil, iar acești oameni sunt predispuși spre infracționalitate. De fapt, într-o zona mai gri s-ar afla aproape jumătate dintre români, crede economistul. Într-o postare pe Facebook, el își expune o scurtă analiză în care leagă sărăcia de predispoziția spre infracționalitate și vorbește despre modul în care ultimele schimbări din societate influențează lucrurile.

„De ce e atâta frustrare violentă în societate? O explicație: Undeva la 20-25% din populație nu are niciun loc stabil de muncă, niciun venit pe hârtie. Dar oamenii ăștia trăiesc cumva. Acolo e zona lumpen - șmen, prostituție, clanuri, furt, combinații, muncă la negru - suplimentate cu ajutoare de stat și bani trimiși de vărul din Italia. Sunt foarte foarte mulți și e o tragedie. Cam jumătate sunt dintre conlocuitori, ceilalți nu”, începe Andrei Caramitru.

De unde vin toate acestea

El spune că în ultimii ani s-au produs o serie de schimbări importante, iar acestea se reflectă acum asupra realității noastre. Așa au ajuns mulți oameni fără nicio sursă de venit, iar unii dintre ei au încercat fără succes să se reinventeze, însă fără prea mult succes.

„În ultimii puțini ani, s-au întâmplat câteva lucruri fundamentale: 1. Tehnologia de „supraveghere”. Paznicii fizici (care mulți dintre ei erau parte din scheme) au fost înlocuiți cu sisteme de camere cu AI, integrate in sisteme sofisticate de pază. Și în România (e un boom imens) și peste tot. Asta le-a tăiat o sursă imensă de bani. 2. „Fetele” s-au mutat către video-chat și Onlyfans, și nu mai depind de rețeaua de „băieți”, care așa nu mai au obiect de activitate. O parte din femiciduri vin din cauza situației ăsteia și disperării „băiatului” care e dezintermediat”, este opinia lui Caramitru.

Și asta nu e tot. Odată cu sosirea a tot mai mulți imigranți în țările în care foarte mulți români s-au mutat pentru a-și face un rost au apărut și alte probleme, mai afirmă Andrei Caramitru.

„3. În diaspora, populația băștinașă de acolo se revoltă contra imigranților care fac ilegalități, uneori violent. Deci poliția e sub presiune să îi oprească. Astea 3 efecte au redus masiv banii din zona lumpen. Și e disperare mare. De acolo vin si isteriile contra „supravegherii digitale”, contra „banilor electronici” sau a „buletinului cu cip”. Pentru ca sunt percepute ca următorii pași ca să îi blocheze pe ei. Și - neștiind să facă altceva - sunt speriați și le e foame. De asta vedeți și mai multă violență, inclusiv între clanuri. De asta au ajuns să fie vocali și politic. E o disperare reală economică. PS: pentru comentatori și analiști - le sugerez cu respect să studieze populația reală, nu pe cea imaginară. Astea sunt teme mari neînțelese complet”, încheie Andrei Caramitru.