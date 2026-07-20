 Român de 29 de ani, dispărut în apele lacului Garda, după ce a salvat un copil. „Exemplu de curaj și altruism” | adevarul.ro
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Video Român de 29 de ani, dispărut în apele lacului Garda, după ce a salvat un copil. „Exemplu de curaj și altruism”

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Un român în vârstă de 29 de ani este dat dispărut după ce s-a aruncat în apele Lacului Garda, în Italia, pentru a salva un copil aflat în pericol de înec.

Alexandru Olaisiu Sorin
Alexandru Olaisiu Sorin FOTO: Facebook/Alexandru Olasiu

Alexandru Olaisiu Sorin, un român în vârstă de 29 de ani, este căutat de autoritățile italiene după ce și-a riscat viața pentru a salva un copil de șapte ani aflat în pericol de înec în Lacul Garda. Tânărul a reușit să îl aducă pe minor în siguranță, însă imediat după aceea s-a scufundat și nu a mai ieșit la suprafață.

Tragedia s-a petrecut sâmbătă, 18 iulie, în largul plajei Giamaica din stațiunea Sirmione.

Potrivit presei italiene, Alexandru Olaisiu Sorin lucra pentru compania Garda Tours, care închiriază ambarcațiuni pe Lacul Garda. În după-amiaza zilei de sâmbătă, el conducea o barcă închiriată de un grup de turiști britanici, din care făcea parte și un copil de șapte ani.

La un moment dat, băiatul a ajuns în apă și nu a mai reușit să se mențină la suprafață. Românul nu a stat pe gânduri și s-a aruncat imediat în lac. A reușit să îl salveze și să îl readucă în siguranță la barcă, însă apoi și-a pierdut puterile și s-a scufundat. Din acel moment, nimeni nu l-a mai văzut.

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Un om generos

Generozitatea lui Olaisiu Sorin Alexandru, barcagiul de la Sirmione Tours, a impresionat întreaga comunitate din peninsula, pe angajatorul său și administrația municipală. „Exprimăm sincerele noastre condoleanțe familiei acestui tânăr salvator. Actul său extraordinar de curaj și altruism a mișcat profund Sirmione”, a declarat primarul Luisa Lavelli, potrivit Brescia Oggi.

„Transmitem sincere condoleanțe familiei sale, exprimându-ne profunda recunoștință pentru exemplul pe care persoana iubită l-a dat tuturor. Un copil de șapte ani va putea crește datorită lui.”

Era un tânăr de toată isprava

Tânărul de 29 de ani, născut în România și locuitor în Corigliano (Cosenza), ajunsese în Sirmione în urmă cu câțiva ani, unde și-a găsit de lucru în domeniul său preferat: navigația. A însoțit grupuri de turiști în jurul peninsulei, petrecându-și o mare parte din timp pe lacul pe care îl iubea atât de mult, exact așa cum visase dintotdeauna. Numeroasele cursuri de salvare organizate de compania sa îl transformaseră într-un ghid competent, bine pregătit, gata să înfrunte orice eventualitate.

„Alexandru, ca toți piloții, era bine antrenat, dar evenimentele neașteptate și urgențele pot deveni o combinație letală. Era un tânăr bine pregătit. Gestul său a fost un exemplu de curaj și altruism; pierderea sa a lăsat întregul sector în stare de șoc”, explică Marcello Bertoldi, proprietarul Bertoldi Boats și consilier pentru minorități .

Cei care l-au cunoscut îl descriu ca fiind o persoană de încredere, amabilă și dedicată muncii sale. Un tip bun, cu un zâmbet contagios, care iubea bărcile și motocicletele. Când era pe două roți, când naviga pe lac, își împlinea pasiunile.

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