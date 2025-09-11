Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Fostul candidat suveranist nu are voie să părăsească țara. Decizia este definitivă

Tribunalul București a decis joi, 11 septembrie, ca fostul candidat suveranist, Călin Georgescu, să rămână sub control judiciar. El nu are voie să părăsească țara. Decizia este definitivă.

„În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) rap. la art. 205 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 01.09.2025, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.2. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă contestatorul la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă”, a transmis instanța.

În urma unei decizii luate pe 1 septembrie de judecătoria Sectorului 1, fostul candidat Călin Georgescu a rămas sub control judiciar. El solicitase revocarea acestuia, însă cererea i-a fost respinsă.

De asemenea, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție au dispus pe 4 august schimbarea încadrării juridice în dosarul vizând acțiuni împotriva ordinii constituționale în cazul fostului candidat.

Inițial, politicianul a fost cercetat în dosarul privind instigarea la comiterea de fapte împotriva ordinii constituționale și pentru comunicare de informații false.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Dosarul se află la Judecătoria Sectorului 1, în faza de cameră preliminară, dar nu a primit încă un termen pentru dezbateri.

În cadrul măsurii controlului judiciar, Georgescu are mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie.