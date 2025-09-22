search
Luni, 22 Septembrie 2025
Video Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în galerii

Publicat:

Pasajul spectaculos, lung de peste un kilometru, prinde contur pe „Autostrada cu tuneluri” din vestul României. Construcția se adaugă celor două tuneluri cu o lungime totală a galeriilor de aproape cinci kilometri, parte a celui mai spectaculos tronson al Autostrăzii A1 Lugoj – Deva.

Șantierul Autostrăzii cu tuneluri. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Șantierul Autostrăzii cu tuneluri. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Lucrările la tunelurile de pe Secțiunea E Margina – Holdea a Autostrăzii Lugoj – Deva au început în primăvara anului 2024 și trebuie finalizate până în decembrie 2026.

Tunelurile record în România

Pentru realizarea întregului tronson de peste nouă kilometri, constructorii au mobilizat circa 800 de muncitori și au adus pe șantier peste 200 de utilaje, lucrând zilnic, în două schimburi, aproape fără întrerupere. Cele mai complexe lucrări sunt în zona celor două tuneluri.

Primul tunel (T1) începe la kilometrul 52+841,5 – 52+861, dinspre Margina, și se termină la kilometrul 53+209 – 53+276, având o lungime de 367,5 metri pe o cale și 415 metri pe cealaltă, cu înălțime minimă de cinci metri.

„Ambele galerii ale primului tunel (cel scurt) se construiesc exclusiv prin forare – Noua Metodă Austriacă (NATM). La galeria străpunsă la finele lunii iulie au început lucrările de realizare a structurii de rezistență („cămășuiala” tunelului). La cea de-a doua galerie s-au forat peste 220 de metri, urmând ca în această toamnă să fie străpunsă”, a informat recent Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara.

Al doilea tunel (T2) pornește la kilometrul 53+580 – 53+600 și se încheie la kilometrul 55+405 – 55+585, măsurând 1.825 de metri pe o cale și 1.985 de metri pe cealaltă, tot cu înălțime minimă de cinci metri.

„La tunelul al doilea, pe sectorul cut and cover, sunt în curs de realizare ecranele de piloți și placa sub care se vor executa excavațiile pentru tunel. În ceea ce privește realizarea tunelului prin forare, dinspre zona cut and cover, au fost demarate lucrările de intrare în subteran. Pentru prima ieșire din tunelul 2 a fost finalizat portalul, în lungime de 234 de metri, și au început lucrările de evacuare a materialului de sub acesta. Pentru cealaltă galerie, unde portalul este mai scurt, au fost demarate lucrările de intrare în subteran”, a arătat DRDP Timișoara.

Pentru tunelul al doilea se combină forarea cu tehnologia cut and cover. Aceasta presupune realizarea tunelului în săpătură deschisă, excavațiile desfășurându-se sub incinta ecranelor de piloți și a plăcii construite de la suprafață. După evacuarea materialului, se realizează cămășuiala tunelului, la fel ca în cazul celui executat prin forare.

Citește și: Marile proiecte de infrastructură din vest, întârziate. Viaductul de autostradă așteptat de două decenii

Pasajul de peste un kilometru peste păduri și calea ferată

Tunelurile au fost proiectate pentru a evita debleele adânci, riscurile de instabilitate și impactul negativ asupra mediului, conform acordului de mediu. Între cele două tuneluri va fi construit un viaduct de 121 de metri, care va traversa o vale și un drum forestier.

Până la intrarea în tunelul mic, dinspre Margina, constructorii ridică un pasaj cu o lungime de 1.085 de metri, una dintre cele mai spectaculoase lucrări de artă de pe traseul Autostrăzii Lugoj – Deva. Pasajul din zona cătunului Nemeșești urcă treptat, ridicându-se deasupra pădurii și căii ferate Deva – Lugoj, iar la capătul său șoferii vor intra în tunelul mic al viitoarei autostrăzi.

„Turnarea radierelor pasajului (1.085 metri) peste calea ferată Lugoj – Ilia a fost finalizată”, informa recent DRDP Timișoara. Din cei aproximativ 100 de piloți ai pasajului, majoritatea au fost ridicați, iar pe unii dintre ei au fost construite și capitelurile, urmând să fie așezate grinzile și realizată partea superioară a pasajului.

După ieșirea din al doilea tunel, autostrada va traversa drumul comunal DC144 printr-un viaduct de 213 metri și apoi va fi conectată cu restul Autostrăzii A1, finalizat în 2019, la Holdea. Astfel, aproape jumătate din traseul secțiunii de 9,14 kilometri reprezintă lucrări de artă spectaculoase.

Cel puțin un an de lucrări până la finalizarea autostrăzii

Finalizarea întregului tronson, care mai cuprinde și o porțiune de patru kilometri (Secțiunea D, în zona Margina), este estimată pentru anul 2026. Segmentele fac parte din Autostrada A1 Lugoj – Deva, care va avea în total 100 de kilometri și traversează județele Timiș și Hunedoara, în vestul României.

Citește și: Tunelul Robești și Viaductul Boița, punctele-cheie ale autostrăzii de pe Valea Oltului. Mai poate fi tronsonul gata în 2028?

Autostrada urmează parțial Valea Mureșului până la Dobra, apoi se îndreaptă spre Câmpia de Vest, pe la poalele Munților Poiana Ruscă. Până la sfârșitul anului 2019 au fost dați în folosință aproximativ 90 de kilometri din acest traseu.

Lucrările la două dintre secțiunile sale, D și E – sector cunoscut și sub numele de „autostrada cu tuneluri”, cu o lungime de peste 9 kilometri și pe care au fost proiectate tunelurile – au fost oprite în 2017. Licitația a fost reluată de CNAIR, iar în 2022 contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului Margina – Holdea, inclusiv a tunelurilor, a fost atribuit unei asocieri conduse de Spedition UMB, pentru suma de peste 1,8 miliarde de lei (fără TVA), bani alocați de statul român prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Odată cu inaugurarea ultimului sector de autostradă, va exista o legătură completă între orașele din centrul României (Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș) și frontiera de vest, la Nădlac, respectiv cu orașele Arad și Timișoara.

