Luni, 11 August 2025
Video Tunelul Robești și Viaductul Boița, punctele-cheie ale autostrăzii de pe Valea Oltului. Mai poate fi tronsonul gata în 2028?

Publicat:

Tunelul Robești, al doilea șantier al autostrăzii de pe Valea Oltului, alături de Viaductul Boița, a fost deschis recent, însă numeroși români se îndoiesc că tronsonul de peste 31 de kilometri din defileu va putea fi finalizat în termenul prevăzut în contract: anul 2028.

Tunelul Robești, portalul sudic. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Valea Oltului, între orașele Sibiu și Râmnicu Vâlcea, este străbătută de una dintre cele mai aglomerate șosele din România – Drumul Național 7. Zilnic, mii de mașini se strecoară prin defileul Oltului, traversând Munții Carpați pe una dintre cele mai vechi căi de comunicație de pe teritoriul țării.

Valea Oltului va mai rămâne aglomerată

Satele din Valea Oltului se înșiruie de-o parte și de cealaltă a râului, în puținele locuri unde relieful a permis înființarea unor așezări. În trecut, acestea erau la mila naturii, expuse riscului de a fi devastate de viiturile Oltului. Situația s-a schimbat odată cu amenajările hidroenergetice din defileu, care au oferit protecție în fața apelor.

Cea mai mare problemă a localnicilor rămâne însă traficul sufocant de pe DN7, un drum oricum periculos din cauza versanților abrupți, a riscului alunecărilor de teren și căderilor de pietre. Cu timpul, localități ca Lazaret au ajuns aproape pustii, iar în altele vechile clădiri de pe marginea drumului național au fost părăsite. Unii localnici, mai întreprinzători, au reușit să profite de pe urma aglomerației din defileu.

„Vindem brânză, siropuri și alte produse tradiționale, pe marginea drumului, acolo unde șoferii pot parca. Dar ca să iasă din parcări ori să întoarcă mașina le trebuie multă răbdare”, spune o comerciantă din Lazaret, locul unde va fi ridicat un ecoduct.

Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (34) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) JPG
Valea Oltului Zona Lazaret Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Valea Oltului Zona Lazaret Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Valea Oltului Zona Lazaret Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Valea Oltului Zona Lazaret Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) JPG
Valea Oltului Zona Lazaret Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Valea Oltului Zona Lazaret Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Valea Oltului Zona Lazaret Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg

Deasupra drumului național, încă din vara anului 2024, când o fâșie a pădurilor a fost defrișată, iar drumul de șantier a fost amenajat s-a conturat o parte din viitorul traseu al Autostrăzii Sibiu - Pitești, între Boița și Cornetu. De atunci, pe unele porțiuni, doar urșii și-au mai făcut simțită prezența, lăsându-și urmele pe drumurile de pământ din păduri.

Noua autostradă îi va scăpa pe șoferi și localnici de problemele de trafic de pe Valea Oltului, însă puțini români sunt încrezători că lucrările vor fi realizate până în 2028, termenul stabilit în contract.

Tunelul Robești, al doilea front de lucru al autostrăzii

Lucrările la Tunelul Robești, al doilea șantier deschis pe Valea Oltului pentru viitoarea autostradă Sibiu–Pitești (A1), au început zilele trecute.

Tunelul, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, face parte din tronsonul Boița–Cornetu (31 kilometri) și reprezintă al doilea front de lucru al acestuia, după Viaductul Boița, de 650 de metri, aflat în construcție din vara anului 2024.

Recent, constructorii tronsonului au început excavațiile și pregătesc platformele pentru alte patru viaducte din zona Boița, la intrarea în defileu. Pentru restul traseului, autorizațiile necesare nu au fost încă obținute, astfel că lucrările pot avansa doar pe aproximativ cinci kilometri din cei peste 30 de kilometri ai tronsonului de pe Valea Oltului.

Citește și: Provocarea celei mai lungi autostrăzi din România. Viaductul Boița, calea spectaculoasă spre Valea Oltului

Tronsonul Boița–Cornetu va trece pe deasupra văii Oltului, intrând în defileu la marginea satului Boița și ieșind din acesta după Lacul Cornetu, unde traseul virează spre Curtea de Argeș, urmând valea Băiașului. Este considerat cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești, din care mai sunt nefinalizate două tronsoane, cu o lungime totală de aproximativ 40 de kilometri.

Între Boița și Cornetu vor fi construite 49 de poduri și viaducte, șapte tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 și 1.590 de metri (având, în total, 4.920 de metri), un ecoduct pentru mamifere mari, în zona localității Lazaret, un Centru de Întreținere și Coordonare, precum și un spațiu de servicii.

Contractul pentru lucrări a fost semnat în februarie 2022, între statul român și asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret AS - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret (Turcia), are o valoare de peste 4,2 miliarde de lei, fără TVA și, ca termen de finalizare, anul 2028.

31 de kilometri de autostradă montană, așteptați în trei ani

În timp ce oficialii Ministerului Transportului s-au arătat adesea optimiști că lucrările la Autostrada Sibiu - Pitești vor fi inaugurate în 2028, șantierul de pe Valea Oltului continuă să stârnească îndoieli multor români.

„Dacă într-un an n-au reușit să finalizeze viaductul de la Boița, mi se pare destul de incert anul 2028 pentru finalizarea întregului lot 2, cu 7 tuneluri și 49 de poduri. Nu vreau să fiu pesimist, doar realist, mai ales că încă n-am aflat dacă s-au eliberat autorizațiile pentru întregul lot”, scrie unul dintre șoferi, pe o rețea de socializare.

Alții amintesc că lipsa autorizației de construcție pe întregul șantier și avansul lucrărilor la Viaductul Boița, unde progresul fizic încă nu a depășit 50 la sută, nu le dau motive să fie optimiști.

„Poate în 2035 o să vedem lotul acesta gata. Dacă un viaduct durează doi ani, ghici în cât timp vor termina turcii atâtea viaducte și încă alte câteva tuneluri?”, se întreabă un alt român.

Chiar și cu o mobilizare uriașă, de 1.000 de muncitori concentrați doar pe un singur viaduct, tot ar dura cel puțin doi ani, adaugă altcineva.

Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Autostrada Sibiu Pitești pe Valea Oltului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) JPG
Citește și: Fostul oraș al sticlei, reanimat de autostrăzi. Palatul său era numit cândva „Edenul Transilvaniei”

„În primul rând, betonul proaspăt turnat, chiar dacă pare întărit, nu atinge imediat rezistența proiectată. Abia după aproximativ 14 zile ajunge la circa 70 la sută din rezistența finală. Acesta este și motivul pentru care, la toate lucrările de artă, segmentele se toarnă pe rând (fundație, fustă, capitel, aparate de reazem, culee etc.), după care urmează montarea grinzilor, armarea, suprabetonarea, hidroizolarea. În ceea ce privește autorizațiile, nu, încă nu a fost emis acordul de mediu revizuit… deci constructorul stă cu mâinile în sân”, explică el.

Acesta amintește că vor trebui realizate 14 galerii de tuneluri, fiecare cu „sens unic” și 98 de suprastructuri, câte una pentru fiecare sens, pentru cele 49 de poduri și pasaje.

„Viaductul trebuie să fie gata în 2027, sper să fie gata atunci! Restul de patru viaducte și tunelul care au fost autorizate anul acesta trebuie să fie gata în 2028. Dacă, pentru restul lotului, se va da autorizația de construcție anul următor și termenul lor va fi 2030, am așteptarea ca în 2030 să fie gata. Nu poți estima cât va dura ceva până nu ai fost aprobat să te apuci de el”, adaugă el.

Autostrada care traversează Carpații

Autostrada A1 Sibiu - Pitești are o lungime de 122 de kilometri (fără centura Sibiului). Traseul ei a fost împărțit în cinci secțiuni, pentru care statul român și constructorii au semnat contracte de proiectare și execuție în perioada 2019-2022.

Până în prezent, au fost deschise traficului rutier Secțiunea 1 Sibiu - Boița, de 14 kilometri, și, recent, Secțiunea 5 Curtea de Argeș - Pitești, de 30 de kilometri. Alte trei tronsoane, care vor traversa în cea mai mare parte defileul Oltului, între localitățile Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier și au termen de finalizare în perioada 2027-2028. Acestea însumează circa 79 de kilometri.

Autostrada Sibiu - Pitești, parte a Autostrăzii A1 Nădlac - București (580 kilometri) este prima care va traversa Munții Carpați și va asigura, pe teritoriul României, conexiunea pe axa Est-Vest (Constanța-Nădlac).

