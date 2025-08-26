search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Migrația, noul pariu electoral al AUR, după modelul partidelor suveraniste din Vest

0
0
Publicat:

Migrația, o temă mai puțin prezentă în România ar putea prinde contur înaintea alegerilor din 2028-2030, atrag atenția analiștii. Asta în condițiile în care deficitul de forță de muncă în țara noastră este de peste 600.000, companiile fiind obligate să angajeze muncitori străini pentru că ai noștri nu vor să muncească cu forme legale.

FOTO Inquam Photos / George Călin
FOTO Inquam Photos / George Călin

Retorica anti-migranți a fost un factor-cheie în ascensiunea partidelor extremiste din țări precum Marea Britanie, Germania și Franța. În plus, această temă l-a ajutat pe Donald Trump să obțină al doilea mandat prezidențial în SUA.

Dacă până acum AUR a vorbit doar despre refugiații din Ucraina, în contextul războiului de la graniță, acum partidul pare hotărât să înceapă o adevărată ofensivă pe model vestic. Vicepreședintele AUR, Dan Tanasă, a postat recent un mesaj în care îndeamnă urmăritorii să nu mai primească comenzi de mâncare dacă livratorii nu sunt români, sugerând că acest lucru încurajează „importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”.

Discursul anti-migrațiune, întemeiat pe spaimele societății

Genul acesta de discurs „se întemeiază pe spaimele sociale. Spaima de a pierde locul de muncă, spaima de a genera conflicte”, explică politologul Andrei Țăranu, arătând că acesta a avut succes în țările din vest, mai ales în cazul Brexitului - ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, „partidele suveraniste, în acest moment au și ele o criză de discurs. Adică nu sunt neapărat credibile și discursul lor este preluat de cele mai multe ori din străinătate. Nu este un discurs care să fie inteligibil pentru cetățenii români. Asta nu înseamnă că la un moment dat nu se va produce fuziunea, să spunem. Adică discursul românesc și discursul din străinătate să poată să coincidă”.

Politologul George Jiglău punctează că „tema migrației este categoric un element extrem de important în alte societăți occidentale și în discursul politic de tip, hai să zicem, suveranist, naționalist dus la extrem, conservator dus tot așa până la extrem. (...) Este asul din mâneca suveraniștilor noștri. Era de așteptat, cam de la alegerile de anul trecut am așteptat să văd dacă asta va deveni o temă de campanie”.

Angajații străini au fost în ultimele zile în centrul atenției. La Baia Mare, mai mulți muncitori din România și din Nepal, angajați ai unei fabrici de mobilă, au ajuns să se bată în unitatea de producție.

Acolo, de fapt, e o ciocnire a două minorități prezente în România. Astfel că „s-ar putea ca la acest tip de discurs să vină foarte bine și la el să adere oameni care altfel poate n-ar fi neapărat în siajul discursului AUR”, mai subliniază politologul George Jiglău.

AUR, fără propuneri alternative

Situația arată cel puțin că partidele suveraniste sunt în prezent într-un „con de umbră”, explică politologul George Jiglău, arătând că discursul anti-migrație are potențialul e a reaprinde atenția asupra partidului.

Citește și: Tanasă, sfidător după acuzațiile de xenofobie: „E amuzant și scârbos cum corporatiștii le iau apărarea imigranților”

Chiar dacă există sentimentul ăsta, pe bună dreptate, că prosperă în opoziție, că cei din coaliție se ceartă între ei, iau măsuri nepopulare și în timpul ăsta AUR crește, partidul crește fără să fie vizibil. Majoritatea covârșitoare a atenției este pe ce se întâmplă la guvernare. AUR apare foarte rar și pe bună dreptate. Fac opoziție de foarte slabă calitate. (...) Opoziția noastră nu vine cu absolut nimic pe masa discuțiilor legat de temele care enervează acum publicul. AUR nu crește pentru că publicul vede propuneri de la AUR mai bune. Pentru că AUR nu vine cu absolut nimic”.

De ce aleg companiile românești muncitori străini, în ciuda costurilor mai mari

Angajarea cetățenilor non-UE în România presupune multiple costuri suplimentare pentru angajatori, însă acest lucru nu împiedică companiile să și-i dorească: aproape 141.000 de muncitori străini muncesc deja în diferite sectoare cheie ale economiei. ,,Principalul motiv pentru care companiile aleg să angajeze lucrători străini, în ciuda faptului că acest lucru implică costuri mai mari decât angajarea românilor, este dorința de stabilitate pe termen lung. Muncitorii străini vin în România cu scopul clar de a munci, fiind într-o poziție vulnerabilă care îi determină să respecte cu rigurozitate condițiile contractuale, ceea ce îi face, în practică, mai stabili și mai predictibili decât o parte din forța de muncă autohtonă”, a declarat recent Yosef Gavriel Peisakh - General Manager Work from Asia – pentru „Adevărul”.  Detalii

România angajează muncitori străini pentru că ai noștri nu vor să muncească cu forme legale

Angajatorii români încearcă să acopere cu muncitori aduşi din străinătate un deficit de forţă de muncă de peste 600.000 de persoane, în condiţiile în care la ora actuală peste 500.000 de oameni activi nu sunt în câmpul muncii, a declarat preşedintele Patronatului Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM), Romulus Badea. „Aş vrea să vă reamintesc de ce discutăm despre recrutarea de muncitori străini. Sunt câteva statistici care explică multe. De exemplu, conform statisticii UE, diaspora românească este cea mai mare în cadrul UE. Deci, românii reprezintă cel mai mare număr de cetăţeni europeni care trăiesc în celelalte state membre, în afara graniţelor. Undeva la 3,1 milioane de oameni. Vreau să atrag atenţia că aceştia sunt cei care sunt înregistraţi, care apar în statisticile oficiale. În 2022, un fost conducător al Departamentului Românilor de Pretutindeni dădea exemplul Franţei, unde sunt înregistraţi 150.000 de oameni, cu aproximaţie, însă estimările erau că de fapt sunt vreo 500.000. Şi, repet, numărul acesta este doar în lumea europeană. Dacă adăugăm alte ţări preferate de români, cum ar fi Marea Britanie sau Statele Unite, este clar că numărul este mult mai mare. Estimările duc spre 5,6 milioane de români plecaţi din interiorul graniţelor", a afirmat Badea.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan două nume pentru șefia SRI și SIE. Cine sunt cei doi
gandul.ro
image
Episod neobișnuit în lumea sportului: jucători străini de baschet, confundați în aeroportul Otopeni
mediafax.ro
image
Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
fanatik.ro
image
Avertismentul dat de unul dintre cei mai mari producători de bere din Germania: „Fabricile de bere vor cădea ca muștele”
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
observatornews.ro
image
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Unde să pleci în vacanță în septembrie 2025. Cele mai ieftine destinații turistice în prima lună de toamnă
playtech.ro
image
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei patru români care și-au pierdut viața într-un accident rutier, în Germania! Familia cere ajutorul pentru repatrierea trupurilor neînsuflețite
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Pensii 2025. Veste neaşteptată pentru bunicii noştri, 400 de lei în plus la pensie pentru cei cu venituri mai mici de...
romaniatv.net
image
Vouchere de 800 lei pentru o parte din români. Decizia Guvernului a fost luată pentru anul 2025
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințul Harry și mama sa, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Noi acuze împotriva Prințului Harry: ”E așa disperat după bani, că urmează și un documentar despre Prințesa Diana”
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență