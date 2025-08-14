search
Joi, 14 August 2025
Zeci de români, înșelați cu oferte false de vacanțe în Zanzibar. Țeapă de 73.000 de euro

Peste 30 de români au fost înşelați cu oferte false de vacanțe, plătind, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru sejururi în Zanzibar pe care operatorul n-a avut niciodată de gând să le organizeze. A fost dispusă trimiterea în judecată a unui inculpat persoană fizică şi a unei firme.

Excursiile în Zanzibar promise nu au fost niciodată organizate în acest caz. FOTO Adevărul
Excursiile în Zanzibar promise nu au fost niciodată organizate în acest caz. FOTO Adevărul

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare a finalizat cercetările în dosarul având ca obiect săvârşirea infractiunii de înşelăciune in formă continuată, potrivit PresaSM

A fost dispusă trimiterea in judecată a unui inculpat persoana fizică şi a unei persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infractiunii de înşelăciune în formă continuată, „faptă prevăzută şi pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale)”.

Potrivit procurorilor, victimele au fost racolate de pe o rețea de socializare.

"La data de 12.12.2023, inculpaţii au postat un anunţ pe contul de Instagram al inculpatului persoană fizică, şi pe site-ul web aparţinând inculpatului persoană juridică, în care era anunţată organizarea unei excursii în Zanzibar, Tanzania, în perioada 27 decembrie 2024 - 9 ianuarie 2025. Ulterior, inculpaţii, au încheiat contracte de prestări servicii turistice şi au emis facturi fiscale în numele persoanei juridice, prin care au indus şi menţinut în eroare un număr de 33 de persoane, pe care au reuşit să le determine să transfere în conturile lor sume semnificative de bani în valoare totală de 333.362,87 lei (echivalentul a 73.172,574 Euro) pentru o excursie pe care nu au pregătit-o, neexistând vreodată intenţia reală ca aceasta să fie organizată", precizează Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Satu Mare. 

La sfârșitul anului trecut, ANAT amintea că Ordonanţa nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate protejează turiștii care merg prin agențiile de turism licențiate.

Recomandări pentru o călătorie sigură

► Verificați licența agenției de turism. Toate agențiile licențiate sunt listate pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Asigurați-vă că numele agenției figurează acolo.

►Nu vă lăsați ademeniți de oferte suspect de ieftine pe rețele sociale. O agenție licențiată oferă transparență, facturi clare și garanții pentru serviciile contractate.

►Căutați recenzii autentice și contacte directe. Evitați intermediarii fără site-uri oficiale sau adrese fizice.

► Documentați-vă despre reputația agenției: Recenziile clienților și experiențele altor turiști pot oferi indicii valoroase despre seriozitatea unei agenții.

► Plătiți doar în conturi bancare ale firmei: Evitați tranzacțiile în numerar sau plățile către conturi personale, care pot indica o activitate ilegală.

De ce să alegi o agenție de turism licențiată

► Siguranță financiară. Agențiile licențiate organizatoare (touroperatoare) sunt obligate să dețină polițe de asigurare care acoperă eventualele situații de insolvență sau neplata serviciilor. Deci pachetele turistice sunt garantate împotriva insolvenței sau a falimentului.

► Asistență completă: Turiștii beneficiază de suport înainte, în timpul și după călătorie. Agentul de turism este consultant cu studii și cu experiență de ani de zile. Acesta oferă cele mai eficiente soluții, variante, opțiuni. Agenţiile de turism nu mai sunt privite de mult timp, în toată lumea, de către hotelieri sau de către companiile aeriene, drept revânzători sau comisionari, ci sunt văzute drept parteneri. Care pot şi au dreptul să creeze pachete turistice, să ofere cât mai multe opţiuni avantajoase clientului final. Consultantul în turism îți oferă cele mai bune și mai eficiente variante și îți scutește timpul de căutare. Plus că agențiile de turism pot negocia tarife mai bune cu prestatorii de servicii și partenerii lor.

► Protecție juridică. Orice reclamație poate fi soluționată prin intermediul autorităților competente.

► Legalitate și transparență: Toate serviciile sunt conforme legislației în vigoare, iar drepturile consumatorilor sunt protejate.

► Acces la pachete turistice complete și personalizate. Agențiile licențiate colaborează direct cu prestatori și furnizori de încredere și de calitate, garantând servicii de calitate și flexibilitate.

