Turiști rămași și fără bani și fără vacanțele exotice pe care le-au plătit. Țepele date de o agenție care promitea concedii de vis

Mai mulți români au rămas fără vacanțele exotice plătite integral și fără zeci de mii de euro, după ce o agenție de turism din Ilfov ar fi încasat banii fără să facă nicio rezervare reală. Prejudiciul reclamat depășește 40.000 de euro, iar numărul păgubiților ar putea fi mult mai mare, arată informațiile furnizate de clienți și de reprezentanții băncilor, potrivit Digi24.

Zece familii care ar fi trebuit să plece în Bali pe 3 martie au descoperit cu mai puțin de o lună înainte că nu există bilete de avion, iar rezervările de cazare nu erau achitate.

„Am plătit ultima rată pe 27, iar banca ne-a spus că agenția are conturile blocate”, povestește Ana-Maria.

„Rezervarea exista, dar fără nicio plată. Bilete de avion nu aveam”, completează Roxana.

Cele două femei spun că au aflat ulterior că peste 120 de persoane ar fi în aceeași situație.

Clienți lăsați fără bani în timpul vacanței

Un alt turist, Tudor, povestește că problemele au apărut chiar în timpul sejurului în Republica Dominicană.

„Cu patru zile înainte de plecare ne-au anunțat că nu mai pot asigura biletele de avion. Au promis că returnează banii până la 1 februarie, dar nu am primit nimic. La finalul vacanței, m-au oprit cei de la securitate în hotel pentru că agenția nu plătise cazarea”, spune bărbatul.

Lună de miere anulată cu două zile înainte

O altă persoană păgubită, care a ales să rămână anonimă deoarece are un proces pe rol, spune că a aflat cu două zile înainte de plecare în luna de miere că vacanța i-a fost anulată.

„Nu veneau biletele, nimic. Când am sunat, ne-au spus că vacanța s-a anulat. Am cerut despăgubiri, dar nu am primit niciun ban.”

Agenția nu răspunde, site-ul funcționează în continuare

Deși există zeci de reclamații, inclusiv depuse la poliție, platforma online a agenției este încă activă, iar rezervările pot fi făcute în continuare. Managerul agenției nu a oferit niciun punct de vedere până la momentul difuzării materialului.

Autoritățile atrag atenția că astfel de fraude sunt frecvente în perioadele în care oamenii își planifică vacanțele și recomandă verificarea atentă a agențiilor, a licențelor și a istoricului acestora înainte de efectuarea plăților.