search
Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Turiști rămași și fără bani și fără vacanțele exotice pe care le-au plătit. Țepele date de o agenție care promitea concedii de vis

0
0
Publicat:

Mai mulți români au rămas fără vacanțele exotice plătite integral și fără zeci de mii de euro, după ce o agenție de turism din Ilfov ar fi încasat banii fără să facă nicio rezervare reală. Prejudiciul reclamat depășește 40.000 de euro, iar numărul păgubiților ar putea fi mult mai mare, arată informațiile furnizate de clienți și de reprezentanții băncilor, potrivit Digi24.

Turiștii care urmau să plece în Bali au aflat că nu există bilete de avion. FOTO Shutterstock
Turiștii care urmau să plece în Bali au aflat că nu există bilete de avion. FOTO Shutterstock

Zece familii care ar fi trebuit să plece în Bali pe 3 martie au descoperit cu mai puțin de o lună înainte că nu există bilete de avion, iar rezervările de cazare nu erau achitate.

„Am plătit ultima rată pe 27, iar banca ne-a spus că agenția are conturile blocate”, povestește Ana-Maria.

„Rezervarea exista, dar fără nicio plată. Bilete de avion nu aveam”, completează Roxana.

Cele două femei spun că au aflat ulterior că peste 120 de persoane ar fi în aceeași situație.

Clienți lăsați fără bani în timpul vacanței

Un alt turist, Tudor, povestește că problemele au apărut chiar în timpul sejurului în Republica Dominicană.

„Cu patru zile înainte de plecare ne-au anunțat că nu mai pot asigura biletele de avion. Au promis că returnează banii până la 1 februarie, dar nu am primit nimic. La finalul vacanței, m-au oprit cei de la securitate în hotel pentru că agenția nu plătise cazarea”, spune bărbatul.

Lună de miere anulată cu două zile înainte

O altă persoană păgubită, care a ales să rămână anonimă deoarece are un proces pe rol, spune că a aflat cu două zile înainte de plecare în luna de miere că vacanța i-a fost anulată.

„Nu veneau biletele, nimic. Când am sunat, ne-au spus că vacanța s-a anulat. Am cerut despăgubiri, dar nu am primit niciun ban.”

Agenția nu răspunde, site-ul funcționează în continuare

Deși există zeci de reclamații, inclusiv depuse la poliție, platforma online a agenției este încă activă, iar rezervările pot fi făcute în continuare. Managerul agenției nu a oferit niciun punct de vedere până la momentul difuzării materialului.

Autoritățile atrag atenția că astfel de fraude sunt frecvente în perioadele în care oamenii își planifică vacanțele și recomandă verificarea atentă a agențiilor, a licențelor și a istoricului acestora înainte de efectuarea plăților.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Replica lui Viktor Orban pentru Volodimir Zelenski: „Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene”
stirileprotv.ro
image
USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului
gandul.ro
image
Viktor Orban numește care este adevărata amenințare pentru Ungaria: „O sursă de pericol iminent”
mediafax.ro
image
Câți copii are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. Campionul participă la Power Couple
fanatik.ro
image
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
observatornews.ro
image
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
cancan.ro
image
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
prosport.ro
image
Cine este Karina Pavăl, moștenitoarea Dedeman aflată în centrul tranzacției Carrefour
playtech.ro
image
Vedeta CSM-ului și-a făcut publică povestea de dragoste pe care o trăiește cu o colegă de echipă. Anterior, ea fusese cerută în căsătorie de un bărbat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal uriaș, după derby-ul câștigat de Cristi Chivu în Italia. Juventus, decizie radicală
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!
romaniatv.net
image
Faliment în firmele din România. Ar putea urma un val major de concedieri
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
Tort de negresa cu fructe de padure Sursa foto shutterstock 2314570581 jpg
Desertul care te cucerește! Tort negresă şi fructe de pădure
clickpentrufemei.ro
Inelul, imediat după ce a fost descoperit (© Norwegian Institute for Cultural Heritage Research - NIKU)
Inel medieval din aur cu o piatră prețioasă strălucitoare, descoperit în Norvegia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Valentine’s Day, romantism sau stres? Ce ascund așteptările exagerate?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!