Foto Noua corvetă a Forțelor Navale ajunge vineri la Constanța. Miruță s-a întors de la Summitul NATO la bordul navei de luptă

Flota militară a României primește, după mai bine de trei decenii, prima sa navă nouă de luptă. Corveta „Contraamiral August Roman” (261), produsă în Turcia, va intra oficial vineri în portul Constanța. Drumul spre casă al echipajului de 85 de militari a fost marcat de două momente de impact: o primă întâlnire simbolică pe mare și tradiționalul salut schimbat cu veterana fregată „Regele Ferdinand”, dar și prezența la bord a ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, care a ales să revină în țară de la Summitul NATO de la Ankara la bordul noii corvete.

→ Imaginea 1/4: Noua corvetă „Contraamiral August Roman” FOTO MApN / Facebook

Nava de luptă își încheie astfel marșul de dislocare din Turcia, țară unde a fost construită și unde echipajul a parcurs o perioadă intensă de instruire. Corveta a intrat oficial în serviciul Forțelor Navale Române la data de 20 iunie. Joi, în timp ce se afla în marș către țară, corveta „Contraamiral August Roman” s-a întâlnit pentru prima dată pe apele Mării Negre cu Fregata „Regele Ferdinand” (221). Potrivit Ministerului Apărării Naționale, cele două nave și-au acordat tradiționalul salut marinăresc, gest care simbolizează integrarea noii platforme în structurile operaționale ale Flotei.

„În tradiţia marinărească, salutul dintre două nave militare nu este doar un gest de curtoazie, ci unul de respect şi recunoaştere între echipaje”, a transmis MApN.

Ministrul interimar al Apărării, voiaj de 14 ore la bordul corvetei

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, s-a întors în România după Summitul NATO de la Ankara la bordul corvetei „Contraamiral August Roman”. Într-o postare publicată joi seară, 9 iulie, acesta a transmis că voiajul din Turcia a durat aproape 14 ore.

„Sunt momente în care înțelegi în detaliu că adevărata forță a unei armate nu este o navă, un avion sau un sistem de armament. Sunt oamenii care le dau viață. Le mulțumesc militarilor care au adus acasă corveta «Contraamiral August Roman» și care mi-au oferit onoarea de a fi alături de ei în voiajul din Turcia până în România.

→ Imaginea 1/10: Radu Miruță la bordul corvetei „Contraamiral August Roman”/FOTO: Facebook/Radu Miruță

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Au fost aproape 14 ore în care am văzut, dincolo de uniformă, oameni care își trăiesc meseria cu pasiune, disciplină și un respect profund pentru România. Respect real, nu prin vorbe pompoase”, a transmis acesta.

Ministrul mulțumește comandantului navei, locotenent comandor Huruială, comandorului Ioan și întregului echipaj de 85 de militari. Radu Miruță povestește că, pe parcursul voiajului, aceștia au desfășurat exerciții de instruire.

„Ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost doar profesionalismul lor, ci încrederea pe care o au unii în ceilalți. În astfel de misiuni, performanța nu este niciodată rezultatul unui singur om. Este rezultatul unei echipe.

Am văzut o navă modernă, bine construită, care mai are doar câțiva pași de parcurs pentru a fi pregătită pentru toate misiunile complexe pentru care este proiectată: de la supraveghere și patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin și la suprafață, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord”, mai transmite Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a subliniat că „Contraamiral August Roman” este prima navă nouă intrată în dotarea Forțelor Navale Române în ultimii 36 de ani și a afirmat că statul are obligația de a asigura militarilor echipamentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor.

„România are oameni extraordinari. Am văzut asta încă o dată la bordul corvetei «Contraamiral August Roman». Acum trebuie să ne asigurăm că au și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea la cel mai înalt nivel. România are cu cine. Datoria noastră este să arătăm că are și cu ce”, mai afirmă acesta.

Summitul NATO de la Ankara a avut pe agendă unele dintre cele mai importante teme de securitate ale momentului, de la consolidarea Flancului Estic și investițiile în apărare până la sprijinul acordat Ucrainei și dezvoltarea industriei de apărare.

După summit, președintele Nicușor Dan a transmis că România își consolidează rolul pe Flancul Estic al Alianței și își asumă noi angajamente în domeniul apărării. Totodată, președintele a anunțat aderarea țării la o inițiativă militară condusă de Regatul Unit.

„La plecarea de la Summitul de succes al NATO de la Ankara, vreau să subliniez că România se numără printre aliații NATO care și-au asumat cel mai ferm responsabilitățile privind împărțirea poverii apărării între statele membre.

Faptul că România a pus în aplicare rapid și hotărât angajamentul privind apărarea convenit de aliați la Haga evidențiază rolul esențial pe care țara noastră îl are pe Flancul Estic al NATO. Vă mulțumim, Donald Trump, suntem bucuroși să fim alături de dumneavoastră și de Statele Unite”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj postat pe platforma X.