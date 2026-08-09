 „Păianjenul“, fostul șef al spionajului dictatorului Bashar al-Assad, s-a ascuns la Moscova. Cum l-au deconspirat anchetatorii | adevarul.ro
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„Păianjenul“, fostul șef al spionajului dictatorului Bashar al-Assad, s-a ascuns la Moscova. Cum l-au deconspirat anchetatorii

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Un fost oficial de rang înalt al serviciilor de informații siriene, acuzat că a orchestrat torturi și masacre, a fost găsit locuind la Moscova.

Bashar al Assad a fugit în Rusia
Bashar al Assad a fugit în Rusia FOTO: EPA/EFE

Hussam Luka, care a condus Direcția Generală de Securitate a Siriei sub regimul lui Bashar al-Assad, dictatorul înlăturat de la putere, a fugit din țară în momentul căderii Damascului, în decembrie 2024.

A ieșit acum la iveală că, la fel ca Assad, Luka s-a refugiat în Rusia.

Cunoscut drept „Păianjenul"

Poreclit „Păianjenul" pentru rețeaua sa vastă de informatori, Luka a fost unul dintre cei mai temuți oameni din Siria, având control asupra celor mai brutale centre de detenție din țară.

Când Assad a fugit, pe măsură ce forțele de opoziție se apropiau de el, Luka a dispărut și el, abandonându-și fără avertisment chiar și cei mai apropiați aliați.

A fost localizat într-o suburbie a Moscovei printr-o agendă telefonică găsită de luptătorii rebeli în fosta sa reședință din Damasc.

Carnețelul conținea 155 de contacte scrise de mână, printre care negustori, medici, oficiali militari și membri ai familiei. Potrivit BBC, unul dintre aceste contacte a furnizat în cele din urmă un număr de telefon din Rusia al fostului șef al spionajului aflat în fugă.

La fel ca Assad, el este protejat de autoritățile ruse, care nu îl expun aplicării legii internaționale.

De la Homs la Sednaya

În calitate de comandant local la Homs, în primii ani ai războiului civil sirian, numărul de telefon al lui Luka era pictat cu spray pe pereți, iar locuitorii orașului asediat erau anunțați că îl pot suna pentru a obține liberă trecere.

Martorii spun că unora li s-a permis să treacă, în timp ce alții care au sunat la acel număr nu au mai fost văzuți niciodată.

Cea mai șocantă crimă atribuită lui Luka datează din perioada sărbătorii Eid al-Adha din 2015, când raiduri aeriene au ucis 28 de persoane, printre care 17 copii, în cartierul al-Waer din Homs.

Potrivit activiștilor sirieni, Luka a selectat personal țintele bombardamentului din acea zi.

Această brutalitate i-a adus o promovare. Până la căderea lui Assad, Luka ajunsese să controleze temuta închisoare Sednaya din Damasc, cunoscută drept „abatorul uman", unde zeci de mii de persoane au dispărut fără urmă.

A început procesul pentru represiunea din 2011 din Siria. Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia, este judecat în lipsă

În calitate de șef al Direcției Generale de Securitate, avea control asupra politicilor de detenție din Siria și monitoriza comunicațiile din interiorul închisorii.

Printre cei arestați se numărau luptători ai opoziției, jurnaliști, medici și activiști pentru drepturile omului – oricine era considerat o amenințare la adresa regimului lui Assad.

Assad locuiește în prezent în Rublyovka, un cartier select al Moscovei, rezervat elitei ruse. Alți oficiali, printre care Yassar Ibrahim, fostul său consilier economic, au fugit de asemenea în Rusia.

Ciocniri în Siria

Contrastul dintre existența confortabilă a exilaților în Rusia și situația de securitate în continuă deteriorare din Siria este izbitor.

Joi, o bombă plasată într-un microbuz din Jaramana, la sud-est de Damasc, a rănit cel puțin 14 persoane în orele de vârf.

Jaramana, o comunitate mixtă druză și creștină, a devenit un punct fierbinte din punct de vedere al securității.

Ciocniri între înarmați druzi și forțele guvernamentale au izbucnit la începutul lui 2025, iar violențele sectare din aprilie și mai au ucis zeci de oameni, înainte ca acordurile de dezarmare să fie negociate.

Tensiunile rămân ridicate, după ce locuitorii au protestat, cerând tragerea la răspundere pentru abuzurile comise în apropiata Suwayda.

Autoritățile atribuie atentatele recente din Damasc grupării Stat Islamic, care a profitat de vidul de securitate pentru a-și reconstitui celulele.

Sâmbătă, autoritățile libaneze au reținut un fost ofițer al armatei siriene, în baza unui mandat de arestare emis de Damasc, care îl acuză de „omor și crime împotriva umanității", a declarat pentru AFP o sursă judiciară.

Adel Issa, în vârstă de 67 de ani, fost ofițer în cadrul Brigăzii 17 a armatei siriene sub regimul Assad, s-a prezentat vineri la ambasada țării sale de la Beirut pentru rezolvarea unor formalități.

Când personalul ambasadei a aflat de mandatul de arestare emis în lipsă de Damasc, pentru „crime de omor și crime împotriva umanității" comise în perioada în care făcea parte din armata siriană, acesta a solicitat autorităților libaneze reținerea sa, a precizat sursa citată, sub condiția anonimatului.

Bărbatul se află în continuare în custodia autorităților libaneze, iar procurorul general al Libanului a cerut omologului său sirian să trimită dosarul de extrădare al suspectului, înainte ca Beirutul să decidă dacă îl va preda.

De la căderea lui Assad, autoritățile siriene au arestat zeci de persoane acuzate că au comis crime în timpul celor 13 ani de război civil, iar procesele au început în aprilie.

Procurorul general al Siriei a intentat acțiuni în justiție împotriva unor oficiali pentru crime precum „omor cu premeditare, tortură și deces cauzat de tortură".

Cu toate acestea, este puțin probabil ca Rusia – care a susținut militar cei 14 ani de război ai lui Assad, soldați cu moartea a sute de mii de oameni – să îl extrădeze, lăsând perspectivele justiției siriene sumbre, în timp ce țara se confruntă în continuare cu terorismul și conflictele sectare.

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