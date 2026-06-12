Ploile torenţiale din ultimele ore au inundat mai multe zone ale şantierului de pe tronsonul Autostrada A7 Focşani-Bacău, iar în zona viaductului Cleja utilajele nu pot intra la lucru, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit unei postări publicate de CNAIR pe pagina sa de Facebook, problemele cele mai mari au fost semnalate în zona viaductului Cleja, la kilometrul 85+076, unde precipitaţiile abundente au dus la inundarea şantierului.

Reprezentanţii companiei au precizat că, din cauza acumulărilor de apă, utilajele nu pot interveni în prezent în zona afectată.

CNAIR monitorizează situaţia de pe şantier, urmând ca lucrările să fie reluate după retragerea apei şi stabilizarea terenului.

→ Imaginea 1/4: Lucrari oprite la Autostrada A7 CNAIR (2) jpg

În urmă cu câteva zile, ploile au afectat și șantierele de pe Autostrada Transilvania.

Mai multe sectoare au fost inundate, iar terenul îmbibat cu apă a împiedicat accesul utilajelor și desfășurarea lucrărilor conform graficelor de execuție.