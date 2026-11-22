Un conflict care a implicat mai mulți suporteri ai echipei de fotbal Poli Timișoara și un tânăr de 23 de ani a izbucnit sâmbătă seara într-o stație de carburanți din Târgu-Neamț, fiind necesară intervenția polițiștilor, jandarmilor și a luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Oamenii legii au aplicat zece sancțiuni Foto: Shutterstock

Potrivit informațiilor transmise de autorități, incidentul a fost semnalat prin numărul unic de urgență 112 în jurul orei 17.51.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de ordine publică și poliție rutieră, precum și efective ale Poliției Orașului Târgu-Neamț, ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, relatează neamt.press.

Din primele verificări a reieșit că mai mulți suporteri ai formației Poli Timișoara se aflau în benzinărie cu patru microbuze, când între aceștia și un șofer de 23 de ani a izbucnit un conflict spontan.

Tânărul ar fi fost deranjat după ce șoferul unuia dintre microbuze l-ar fi claxonat. Acesta ar fi coborât din autoturism, s-ar fi îndreptat către vehiculul suporterilor și ar fi adresat injurii și expresii jignitoare. Ulterior, situația a degenerat, iar între mai multe persoane prezente la fața locului a izbucnit o altercație.

După ce suporterii Poli Timișoara s-au urcat în microbuze pentru a-și continua deplasarea, tânărul ar fi aruncat cu o piatră în direcția unuia dintre vehicule, provocând spargerea unui geam lateral. În urma incidentului, mai multe persoane au coborât din microbuze și au pornit în urmărirea acestuia prin parcarea unui supermarket din apropiere.

Bărbatul s-a refugiat într-un magazin și a apelat numărul de urgență 112, iar forțele de ordine au intervenit pentru aplanarea conflictului.

Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri și verificări suplimentare. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

În ceea ce privește geamul spart al microbuzului, autoritățile au precizat că nu a fost formulată plângere prealabilă pentru infracțiunea de distrugere.

Totodată, polițiștii au aplicat zece sancțiuni contravenționale în baza Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor care afectează ordinea și liniștea publică.