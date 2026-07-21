Tăcerea și declarațiile vagi de la nivel înalt privind atacul asupra petrolierului din Zona Economică Exclusivă a României ridică semne mari de întrebare. Analistul militar Hari Bucur-Marcu atrage atenția că lipsa informațiilor oficiale despre vinovați și context lasă loc doar speculațiilor, în timp ce procedurile internaționale de siguranță maritimă și comunicare în Marea Neagră par să fi fost complet ignorate.

„Singurul care a vorbit public despre lovirea navei a fost președintele României. Domnia sa a declarat că nava sub pavilion liberian a fost lovită în apele internaționale, în afara apelor României, însă fără a ne spune cine a lovit-o sau în ce context”, a subliniat Hari Bucur-Marcu.

El a adăugat că lipsa de comunicare a detaliilor lasă loc speculațiilor privind autorul atacului, amintind de contextul regional tensionat.

„Ni s-a precizat doar că incidentul a avut loc pe fondul războiului ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Nu ni s-a comunicat dacă nava a fost lovită de ucraineni sau de ruși, dacă a fost un atac intenționat sau rezultatul unei confuzii, cum ar fi confundarea unei nave de 110 metri cu o navă de patrulare. Până în acest moment, ne aflăm strict în domeniul speculațiilor. Putem presupune că a fost lovită intenționat de o rachetă sau de o dronă rusească, având în vedere că nava urma să transporte gaz inclusiv pentru Ucraina. Anterior, președintele ucrainean a declarat că a lovit trei nave comerciale de transport hidrocarburi în Marea Neagră, așadar ne-am fi putut aștepta la represalii din partea Rusiei. La fel de bine se speculează că ucrainenii ar fi fost cei care au lovit-o. Până când nu primim informații oficiale, rămânem cu aceste incertitudini”, a precizat expertul în securitate.

Statul român funcționează „în sistem de avarie”

Pornind de la ipoteza că nava a fost atacată de drone pe ruta sa comercială, expertul în securitate a subliniat că blocarea navigației civile nu este niciodată un gest întâmplător.

„Dacă se interzice o cale de navigație civilă, acest lucru se face cu intenție și se comunică foarte clar, ca în cazurile din Golful Persic, în sectorul Ormuz. La noi, ne aflăm într-un imperiu al incertitudinilor tensionate și suntem ținuți în ceață. Personal, nu am primit nicio informație oficială credibilă, iar, sincer să fiu, pe domnul președinte nu îl cred în acest caz, deoarece este posibil fie să fi făcut o confuzie, fie să existe anumite intenții politice în spatele declarației”, a explicat analistul.

Totodată, expertul atrage atenția asupra necesității respectării procedurilor de comunicare în bazinul Mării Negre pentru a evita astfel de tragedii, cerând stabilirea clară a vinovaților.

„În mod normal, tot ce se întâmplă în Marea Neagră se comunică în timp real printr-un sistem creat înainte de război de toți riveranii. Astfel, toți știu exact când intră o navă, care este traseul ei și destinația, tocmai pentru a evita confuziile sau acțiunile ostile. Trebuie să analizăm dacă această navă și-a respectat traseul anunțat încă de la plecarea din port și dacă au fost informate toate părțile: Moscova, Kiev, Tbilisi, București și, bineînțeles, Ankara. Dacă toată lumea cunoștea aceste detalii și totuși nava a fost lovită, este obligatoriu să aflăm cine este responsabil, iar vinovatul să își asume absolut toate consecințele juridice și financiare”, a declarat Hari Bucur-Marcu.

Mărturiile marinarilor

Membrii echipajului navei Gas Lisbon, atacată cu drone în Marea Neagră, au povestit momentele dramatice prin care au trecut în timpul nopții. Nava, sub pavilion liberian, era încărcată cu 3.800 de tone de propan, componenta principală a gazului petrolier lichefiat, și a luat foc la aproape 40 de kilometri de țărmul românesc, în afara apelor teritoriale.

„A fost un atac cu drone. Cred că a fost un atac cu drone, pentru că trei aparate ne-au lovit în timpul nopții și atunci s-a întâmplat totul”, a povestit unul dintre marinari. DETALII

În același timp, comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a explicat, pentru „Adevărul”, dcă nu este clar cine a lovit nava.