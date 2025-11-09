search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Atac armat în Istanbul. Doi români au fost răniți. Anunțul făcut de ministrul Oana Țoiu

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat duminică, 9 noiembrie, că doi români au fost răniți într-un atac armat, cu pistol, la Istanbul.

Atac armat în Piața Taksim/FOTO: Shutterstock
Atac armat în Piața Taksim/FOTO: Shutterstock

„Azi noapte, în piața Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia. Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol, au fost răniți uşor.

Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență a româncei care îi însoțea, ea nu a fost rănită şi îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit şi claritate”, transmite aceasta.

Potrivit oficialului, o echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară şi suntem în contact cu autoritățile.

„Persoanele de cetățenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, a adăugat Țoiu.

