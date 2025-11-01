search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Trei morți și zeci de răniți într-un schimb de focuri pe insula grecească Creta. Atacul ar fi o răzbunare între familii

Publicat:

Trei persoane au fost ucise, iar cel puţin zece au fost rănite sâmbătă într-un atac armat în satul Vorizia, situat pe pantele sudice ale muntelui Psiloritis, în apropiere de oraşul Heraklion, pe insula greacă Creta. Incidentul este considerat de autorităţi un posibil atac de răzbunare, legat de o explozie produsă cu o seară înainte.

Trei morți și zeci de răniți într-un schimb de focuri FOTO: X / @adieksodosnews
Trei morți și zeci de răniți într-un schimb de focuri FOTO: X / @adieksodosnews

Vineri noaptea, un dispozitiv exploziv artizanal a detonat la o casă aflată în construcţie, provocând pagube materiale semnificative, dar fără victime, potrivit poliţiei.

În primele ore ale zilei de sâmbătă, bărbaţi înarmaţi, neidentificaţi, au deschis focul asupra caselor, maşinilor şi locuitorilor din sat. Autorităţile au descris atacul drept un posibil act de răzbunare. Presa locală a raportat că au fost trase mii de gloanţe şi că atacatorii erau înarmaţi cu pistoale automate Kalashnikov, potrivit News.ro. Rămâne neclar dacă schimbul de focuri s-a încheiat complet.

Printre răniţi se numără şi mai mulţi copii. Din cauza focului continuu, unii dintre ei au fost transportaţi la spitale cu maşini private sau vehicule agricole, ambulanţele neputând ajunge iniţial în zonă. Serviciile de urgenţă au mobilizat aproape întreaga forţă disponibilă, însă poliţia nu a autorizat încă echipajele să intre în sat pentru a prelua eventualii răniţi rămaşi.

Autorităţile nu au oferit detalii despre victime sau despre eventuale arestări. Vendetele de tip familial, deşi rare, mai izbucnesc ocazional în zonele rurale din Creta, unde rivalităţile vechi între familii pot escalada în violenţe.

Europa

