Video MAE, precizări despre accidentul provocat de un șofer român în Bulgaria, soldat cu moartea a șase migranți

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu precizări în cazul accidentului produs joi seara, 6 noiembrie, în apropierea oraşului Burgas, Bulgaria.

Joi seară, șase migranţi au murit şi alte patru persoane au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac în timp ce era urmărită de poliţie, în apropierea oraşului Burgas, la Marea Neagră.

Autoturismul Skoda, înmatriculat în România şi care transporta 10 persoane, nu a oprit pentru un control şi a încercat să evite oprirea, a afirmat comisarul şef al Poliţiei de frontieră, Anton Zlatanov, pe postul de televiziune bTV.

Mașina s-a prăbușit într-un lac lângă Burgas, după ce poliția bulgară a încercat de trei ori să o oprească. Șase persoane au murit, iar șoferul român și trei migranți au supraviețuit. Șoferul a fost reținut.

Supravieţuitorii ar fi din Afganistan.

MAE: „Nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară”

MAE a anunțat că autoritățile bulgare desfășoară o anchetă în cazul accidentului, iar până în prezent nu au fost primite solicitări de asistență consulară.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Sofia, a luat la cunoştinţă despre producerea unui incident, în seara zilei de joi, 6 noiembrie 2025, pe teritoriul Republicii Bulgaria, în urma căruia un autoturism înmatriculat în România a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu mai multe victime.

Ancheta autorităţilor bulgare cu privire la acest incident este în curs de desfăşurare.

Până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident”, precizează MAE.