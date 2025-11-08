MAE a emis o avertizare de călătorie pentru SUA. Sunt vizaţi românii are au planificat deplasări cu avionul

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite ale Americii că, pe fondul blocajului guvernamental prelungit, sunt așteptate întârzieri și anulări de zboruri, atât pe rutele interne, cât și pe cele internaționale.

MAE recomandă verificarea cu atenție a situației zborurilor înainte de a se prezenta în aeroport și menținerea legăturii cu reprezentanții companiilor aeriene pentru informații actualizate privind programul de zbor.

Cetățenii români care se confruntă cu situații speciale sau de urgență au la dispoziție numerele de telefon de permanență ale misiunilor diplomatice:

Ambasada României la Washington: +1 202 420-8350

Consulatul General al României la Los Angeles: +1 310 721-0474

Consulatul General al României la Chicago: +1 312 307-2923

Consulatul General al României la New York: +1 917 679-9874

Consulatul General al României la Miami: +1 202 515-8953

Ministerul subliniază că menținerea legăturii cu autoritățile consulare și cu companiile aeriene este esențială pentru a evita surprizele cauzate de modificările programului de zbor în perioada următoare.