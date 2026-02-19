Aproape jumătate de milion de dolari cheltuiți pe închirierea de mașini pentru patru piloți F-16 trimiși în SUA. Miruță: „E strigător la cer”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat miercuri seară că patru piloți de avioane F-16 trimiși pentru o perioadă de trei ani la cursuri de pregătire în Statele Unite au beneficiat de sume „enorme” alocate pentru închirierea unor autoturisme, ajungând la aproape jumătate de milion de dolari.

Piloții primiseră în total 575.000 de dolari pentru chiria mașinilor, ceea ce înseamnă aproximativ 70.000 de dolari pe an pentru fiecare pilot, respectiv peste 4.000 de dolari lunar, potrivit ministrului.

„Asta înseamnă aproape două maşini pe an. Cu 30-40 de mii poţi să iei o maşină decentă, că să te deplasezi de unde stai”, a explicat Radu Miruță, miercuri seară, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Ministrul Apărării a precizat că a dispus schimbarea acestei situații, pe care a catalogat-o drept „strigătoare la cer”, subliniind că măsura nu afectează în niciun fel activitatea sau statutul piloților.

„Vă dau doar un exemplu şi vi-l dau pentru că astăzi am dispus schimbarea acestei situaţii, care e strigătoare la cer şi, dacă vreţi, este un exemplu despre cum poţi să reduci major cheltuieli fără să afectezi nucleul Armatei Române”, a afirmat acesta.

Radu Miruță a mai arătat că, la nivelul sumelor alocate anterior, ofițerii ar fi putut cumpăra o mașină la fiecare șase luni, fără a beneficia măcar de posibilitatea revânzării.

„La o jumătate de an cumpărai o maşină şi o aruncai. Nici nu mai luai beneficiul de faptul că o vinzi. Da, da, suma e mare. Este enormă. Suma asta de bani s-a redus din dispoziţia asta semnificativ. Nu lăsând oamenii aia să meargă cu bicicleta, că sunt ofiţeri Armatei române, sunt ofiţerii Armatei care au o valoare fantastică. Armata Română investeşte în pregătirea lor acolo. Dar nu sufără ei cu nimic, dacă se scade suma asta major, nu suferă militarii român cu nimic, în schimb câştigăm la buget aproape jumătate de milion de dolari”, a conchis ministrul Apărării.