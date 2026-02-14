search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Nu știu în ce mașină sunt”. Mesajul disperat al unei fetițe de 13 ani, răpite în Cernăuți

0
0
Publicat:

O fetiță de 13 ani din Cernăuți, răpită de pe stradă, după ce a fost convinsă de un bărbat să se urce în maşina lui, a fost găsită în siguranță după aproape două zile de căutări.

Poliţia a reuşit să o găsească pe fetiţa răpită, după 40 de ore. FOTO: Poliţia ucraineană
Poliţia a reuşit să o găsească pe fetiţa răpită, după 40 de ore. FOTO: Poliţia ucraineană

Pe 10 februarie, o copilă de 13 ani din Cernăuți a reușit să scrie doar câteva cuvinte într-un mesaj disperat: „Nu știu în ce mașină sunt”, înainte ca bărbatul care o răpise să îi ia telefonul și să dispară cu ea.

Atunci când nu a mai ajuns acasă, familia a mers la poliţie să anunţe dispariţia, ceea ce a declanșat o mobilizare rapidă a autorităților locale, care au verificat toate traseele posibile, imaginile camerelor de supraveghere din oraș și localitățile învecinate și au implicat comunitatea în căutări. De asemenea, au fost folosiţi câini de salvare şi drone.

În cele din urmă, cu ajutorul imaginilor, dar şi al localnicilor, polițiștii au reușit să reconstituie traseul fetei pas cu pas, astfel că, pe 12 februarie, aceasta a fost găsită teafără într-o casă din afara orașului, unde era ținută de un bărbat de 37 de ani, cunoscut cu antecedente de trecere ilegală a frontierei cu România, în mașina căruia au fost descoperite cătușe și cabluri fixate de plafon.

fetita rapita Cernăuţi 02 foto Poliţia Ucraineană jpg
Imaginea 1/3: fetita rapita Cernăuţi 02 foto Poliţia Ucraineană jpg
fetita rapita Cernăuţi 02 foto Poliţia Ucraineană jpg
fetita rapita Cernăuţi 03 foto Poliţia Ucraineană jpg
fetita rapita Cernăuţi 04 foto Poliţia Ucraineană jpg

Potrivit unn.ua, în cursul anchetei a reieşit că bărbatul a observat fetița pe stradă și i-a propus să o ducă la bunica ei. În realitate, el a schimbat constant traseul, a încercat să o liniștească cu explicații inventate, i-a aruncat rucsacul cu telefonul și a dus-o într-o locuință nelocuită. Când a aflat despre amploarea căutărilor, a mutat-o între mai multe case din satul Tarashany, încercând să nu fie prins.

Autoritățile au confirmat că fata nu a fost supusă violenței fizice, însă a fost sechestrată şi a suferit traume psihologice.

„Din declarațiile fetei, aceasta nu a înțeles de ce aproape două zile nu au ajuns la destinație – bărbatul nu i-a oferit nicio explicație clară. Motivele sale nu le explică nici autorităților până în prezent. Cu fata lucrează psihologi, iar interogatoriul i-a fost efectuat respectând standardele internaționale de protecție a drepturilor copilului, într-un centru specializat, după modelul «Barnahus»”, a declarat Ludmila Kinișciuk, șefa secției pentru protecția intereselor copiilor și prevenirea violenței domestice din cadrul Parchetului Regional Cernăuți.

Bărbatul de 37 de ani a fost reținut și este cercetat pentru răpirea unui copil minor, iar ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Traian Băsescu: „Dacă vă uitaţi la PSD, ei parcă nu ar fi fost la guvernare când s-a produs dezastrul”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
mediafax.ro
image
Cum s-a născut unul dintre marii atacanți din istoria lui Dinamo. A luat o primă uriașă pentru un singur gol marcat: “Credeam că vor să mă dea afară!”
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Împușcată mortal în propria mașină, în plină zi, la 28 de ani! Criminalul a fost identificat
digisport.ro
image
Permisia dată criminalului turc, Abdullah Atas, ar fi fost semnată după evadare. Documentul care naște noi suspiciuni
stiripesurse.ro
image
Comoara de la Valea Leucii. Zăcăminte rare descoperite în vechile mine din Bihor. „Lumea din zonă își dorește să înceapă exploatarea”
antena3.ro
image
Ziua Îndrăgostiților, reinterpretată politic de Casa Albă: felicitări ironice cu Trump, Maduro și Groenlanda
observatornews.ro
image
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Vin nou ninsorile. Doi cicloni activi lovesc România, după zile neobișnuit de calde. De când vine din nou valul de ger
playtech.ro
image
Miza uriaşă a meciurilor României în Liga Naţiunilor! Ce legătură are cu calificarea la Euro 2028
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
ȘOC! Cine este femeia care a ars de vie în mașina electrică. Detaliul care ARUNCĂ în aer ancheta
romaniatv.net
image
Moşii de Iarnă 2026 pe 14 februarie. Ce e bine să facem de Sâmbăta Morților
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?