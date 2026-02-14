„Nu știu în ce mașină sunt”. Mesajul disperat al unei fetițe de 13 ani, răpite în Cernăuți

O fetiță de 13 ani din Cernăuți, răpită de pe stradă, după ce a fost convinsă de un bărbat să se urce în maşina lui, a fost găsită în siguranță după aproape două zile de căutări.

Pe 10 februarie, o copilă de 13 ani din Cernăuți a reușit să scrie doar câteva cuvinte într-un mesaj disperat: „Nu știu în ce mașină sunt”, înainte ca bărbatul care o răpise să îi ia telefonul și să dispară cu ea.

Atunci când nu a mai ajuns acasă, familia a mers la poliţie să anunţe dispariţia, ceea ce a declanșat o mobilizare rapidă a autorităților locale, care au verificat toate traseele posibile, imaginile camerelor de supraveghere din oraș și localitățile învecinate și au implicat comunitatea în căutări. De asemenea, au fost folosiţi câini de salvare şi drone.

În cele din urmă, cu ajutorul imaginilor, dar şi al localnicilor, polițiștii au reușit să reconstituie traseul fetei pas cu pas, astfel că, pe 12 februarie, aceasta a fost găsită teafără într-o casă din afara orașului, unde era ținută de un bărbat de 37 de ani, cunoscut cu antecedente de trecere ilegală a frontierei cu România, în mașina căruia au fost descoperite cătușe și cabluri fixate de plafon.

→ Imaginea 1/3: fetita rapita Cernăuţi 02 foto Poliţia Ucraineană jpg

Potrivit unn.ua, în cursul anchetei a reieşit că bărbatul a observat fetița pe stradă și i-a propus să o ducă la bunica ei. În realitate, el a schimbat constant traseul, a încercat să o liniștească cu explicații inventate, i-a aruncat rucsacul cu telefonul și a dus-o într-o locuință nelocuită. Când a aflat despre amploarea căutărilor, a mutat-o între mai multe case din satul Tarashany, încercând să nu fie prins.

Autoritățile au confirmat că fata nu a fost supusă violenței fizice, însă a fost sechestrată şi a suferit traume psihologice.

„Din declarațiile fetei, aceasta nu a înțeles de ce aproape două zile nu au ajuns la destinație – bărbatul nu i-a oferit nicio explicație clară. Motivele sale nu le explică nici autorităților până în prezent. Cu fata lucrează psihologi, iar interogatoriul i-a fost efectuat respectând standardele internaționale de protecție a drepturilor copilului, într-un centru specializat, după modelul «Barnahus»”, a declarat Ludmila Kinișciuk, șefa secției pentru protecția intereselor copiilor și prevenirea violenței domestice din cadrul Parchetului Regional Cernăuți.

Bărbatul de 37 de ani a fost reținut și este cercetat pentru răpirea unui copil minor, iar ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului.