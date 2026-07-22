Bolojan explică până când ar trebui amânată majorarea TVA pentru locuințe după atacul cibernetic de la ANCPI

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că amânarea majorării cotei de TVA pentru locuințe este justificată în contextul blocajului informatic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), provocat de un atac cibernetic.

„Consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA pentru locuințe, pentru o perioadă care să acopere durata de nefuncționare a platformei”, a declarat Ilie Bolojan pentru Digi24.

Potrivit acestuia, procesul de mutare a datelor ANCPI în Cloudul Guvernamental urmează să fie finalizat, iar autoritățile vor putea stabili în curând când va redeveni funcțională platforma instituției.

Tranzacțiile imobiliare, afectate de blocaj

Problemele tehnice de la ANCPI au blocat finalizarea unor tranzacții imobiliare, iar cumpărătorii riscă să piardă posibilitatea de a beneficia de cota redusă de TVA de 9%, în condițiile în care aceasta ar urma să fie înlocuită cu o cotă de 21%.

În acest context, liderul senatorilor PNL, Mircea Abrudean, a anunțat că Parlamentul va analiza proiecte legislative care să prelungească aplicarea cotei reduse de TVA. Potrivit liberalilor, termenul ar putea fi extins până la 31 august, astfel încât persoanele care au semnat deja contracte să nu fie afectate de situația de la ANCPI.

PSD și AUR cer o amânare mai lungă

Și PSD a propus amânarea intrării în vigoare a cotei de TVA de 21% pentru locuințe, printr-un amendament care prevede prelungirea termenului până la 1 octombrie 2026.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a susținut că persoanele care au încheiat contracte în baza cotei de 9% nu ar trebui să suporte consecințele unui blocaj administrativ. O inițiativă similară a fost depusă și de AUR, care solicită dezbaterea proiectului în procedură de urgență.

În sesiunea extraordinară a Senatului de săptămâna viitoare, pe lângă proiectele de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, vor fi votate și inițiative legislative privind situația de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.