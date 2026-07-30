Moscova l-a inclus pe Pavel Durov, fondatorul aplicației Telegram, pe lista „teroriștilor” din Rusia

Rusia l-a inclus pe Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, pe lista neagră a „teroriștilor” și „extremiștilor”. Decizia vine la o zi după ce Moscova a anunțat că l-a dat în urmărire internațională.

Pavel Durov, fondatorul Telegram, a fost inclus de Rusia pe lista persoanelor desemnate drept „teroriști” și „extremiști”, potrivit agenției AFP. Măsura vine după ce autoritățile ruse au anunțat că antreprenorul este dat în urmărire internațională și că pe numele său a fost emis un mandat de arestare pentru complicitate la terorism.

În vârstă de 41 de ani, Pavel Durov s-a născut în Rusia și a devenit cunoscut după ce a fondat VKontakte, una dintre cele mai mari rețele sociale rusești. În 2014, el a părăsit compania pe care o crease, după un conflict cu autoritățile de la Moscova, despre care a spus că au exercitat presiuni asupra sa.

Ulterior, Pavel Durov s-a concentrat pe dezvoltarea Telegram, aplicație de mesagerie care a devenit una dintre cele mai folosite platforme de comunicare la nivel global. Serviciul are o prezență puternică în Rusia, unde este utilizat atât de milioane de cetățeni, cât și de instituții ale statului, inclusiv de Kremlin, ministere și structuri de ordine publică.

Fondatorul Telegram se află acum în Franța, unde este anchetat într-un dosar deschis în 2024. Procurorii francezi îl acuză că nu ar fi luat suficiente măsuri pentru a împiedica distribuirea de conținut infracțional prin intermediul platformei. Pavel Durov este plasat sub control judiciar, nu poate părăsi teritoriul Franței fără aprobarea autorităților și neagă acuzațiile formulate împotriva sa.

În Rusia, autoritățile susțin că Telegram și alte servicii occidentale de mesagerie, precum WhatsApp, pot fi folosite de serviciile de securitate ucrainene împotriva intereselor Rusiei, iar restricțiile digitale impuse de autoritățile ruse s-au intensificat în contextul războiului din Ucraina, început în februarie 2022.