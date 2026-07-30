 „Aplicațiile de dopamină” fac furori. Motivul pentru care milioane de oameni comandă produse pe care știu că nu le vor primi niciodată | adevarul.ro
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„Aplicațiile de dopamină” fac furori. Motivul pentru care milioane de oameni comandă produse pe care știu că nu le vor primi niciodată

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Aplicațiile care simulează cumpărăturile online sau comenzile de mâncare, fără ca utilizatorii să primească efectiv produsele selectate, câștigă tot mai mult teren la nivel mondial. Pentru o doză de dopamină instant, uitilizatorii plasează comenzi fictive, adaugă suplimente și urmăresc un curier care nu există în realitate.

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Utilizatorii pot „cumpăra” produse imaginare. FOTO Pixabay

Fenomenul, apărut inițial în Coreea de Sud, atrage milioane de utilizatori care caută satisfacția psihologică oferită de procesul de alegere și comandă, fără să cheltuiască bani, potrivit The Conversation.

Specialiștii explică succesul acestor platforme prin efectul pe care îl au asupra creierului. Utilizatorii știu că produsele nu vor ajunge niciodată la ei, însă experiența de a naviga, a alege și a finaliza o comandă generează o recompensă emoțională asemănătoare celei obținute în urma cumpărăturilor reale.

Singurul element care lipsește din proces, comparativ cu o aplicație sau un site real este consumul („l-am primit").

Cum funcționează „aplicațiile gratuite de dopamină”

Printre cele mai cunoscute exemple se numără FoodNeverComes, o aplicație care reproduce experiența comenzilor de mâncare. Potrivit dezvoltatorilor, platforma a „satisfăcut” deja aproape un milion de pofte, deși utilizatorii nu primesc nimic.

„Aplicația Food Never Comes le permite utilizatorilor să aleagă mâncare, să adauge suplimente și să urmărească un curier fictiv fără a plăti sau a primi nimic; creatorul său, în vârstă de 23 de ani, a dezvoltat-o în glumă, dar experții spun că popularitatea ei reflectă singurătatea, stresul și dorința de a evada din viața de zi cu zi”, se arată pe pagina de Facebook ynet Global.

Un concept similar este folosit de Dopamine Shop, un magazin online fictiv unde pot fi „cumpărate” produse imaginare, de la o „piatră de companie” până la o „lună” evaluată la zeci de milioane de dolari. Ambele proiecte sunt finanțate prin publicitate.

De ce sunt atât de atractive

Potrivit specialiștilor, dopamina joacă un rol esențial în motivație și în procesul prin care creierul asociază anumite acțiuni cu o recompensă. Aceste aplicații exploatează exact această mecanică psihologică, oferind utilizatorilor senzația de anticipare, alegere și confirmare, chiar dacă recompensa finală nu există în realitate.

Astfel, satisfacția nu este dată de produsul cumpărat, ci de experiența procesului de cumpărare în sine.

Ce riscuri ascunde fenomenul

Deși par o formă inofensivă de divertisment, experții avertizează că efectele pe termen lung nu sunt încă pe deplin cunoscute, potrivit spotmedia.ro.  Cercetările privind jocurile video și platformele de tip „social casino” sugerează că experiențele simulate pot influența comportamentul ulterior al utilizatorilor și îi pot determina să adopte versiuni reale ale activităților pe care le testează virtual.

În plus, majoritatea acestor servicii colectează date despre preferințele și alegerile utilizatorilor. Aceste informații pot fi folosite ulterior pentru publicitate personalizată, astfel încât produsele selectate într-un magazin fictiv să se transforme în reclame pentru produse reale afișate pe alte platforme.

Specialiștii atrag atenția că, deși utilizarea unor astfel de aplicații nu presupune costuri directe, recompensele psihologice și datele personale ale utilizatorilor reprezintă, în realitate, „moneda” care alimentează acest model de afaceri.

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