Video Antrenor de lupte libere, acuzat că ar fi agresat sexual și fizic o elevă de 16 ani

Autoritățile au descins în patru locații din București, într-un dosar în care un antrenor de lupte libere este acuzat că a agresat sexual și fizic o elevă în vârstă de 16 ani. Suspectul de 42 de ani a fost ridicat și dus la audieri, fiind suspect că ar fi profitat de relația de încredere cu minora.

"Astăzi, 20 noiembrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra unui minor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și lovire sau alte violențe", au transmis autoritățile printr-un comunicat.

În fapt, polițiștii Capitalei au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 16 ani, ar fi fost victima unor agresiuni sexuale și fizice, persoana bănuită fiind antrenorul acesteia de lupte libere.

Cercetările au fost preluate de către polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, iar din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că un bărbat, în vârstă de 42 de ani, profitând de vârsta minorei și de relația de încredere pe care aceasta o avea față de el, ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta, la o adresă din Sectorul 5.

Totodată, din verificările efectuate a reieșit faptul că, în timpul antrenamentelor, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe minoră.

"În vederea completării materialului probator, astăzi, 20 noiembrie 2025, au fost efectuate patru percheziții domiciliare, bărbatul bănuit fiind depistat și condus la audieri. Față de acesta urmează a fi dispuse măsurile legale care se impun", se mai arată în comunicat.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor comise asupra unui minor din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor și lovire sau alte violențe.

Potrivit Serviciului Agresiuni Sexuale, bunicii minorei au devenit suspicioși cu privire la relația fetei cu antrenorul de lupte libere. Pe de altă parte au bănuit că aceasta ar fi fost agresată fizic, motiv pentru care au sesizat polițiștii.

Bărbatul este antrenor de lupte libere și lupte feminine și își desfășoară activitatea în trei săli de antrenament. Actele sexuale ar fi avut loc la domiciliul bărbatului. Acesta este căsătorit și are un fiu de 15 ani.

Mai mult de atât, antrenorul și minora în vârstă de 16 ani au apărut într-un material realizat recent, în care victima vorbea despre realizările sale, fiind lăudată de profesorul agresor.