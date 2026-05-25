Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
Ambasadorul SUA la București, declarații despre parteneriatul strategic: „Nu am întâlnit niciun român care să fie dezamăgit de Donald Trump"

Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, a declarat că nu a întâlnit niciun român dezamăgit de președintele american Donald Trump și a subliniat că relația dintre România și SUA este „extraordinar de puternică”.

Darryl Nirenberg. FOTO: US Embassy Bucharest
Diplomatul american a făcut declarațiile într-un interviu acordat publicației Turnul Sfatului, la finalul săptămânii trecute, cu ocazia primei sale vizite oficiale la Sibiu.

„America este mai populară aici decât în oricare altă țară din UE”

Întrebat dacă Donald Trump este apreciat de români și ce mesaj are pentru cei dezamăgiți de acesta, ambasadorul american a răspuns: „Nu am întâlnit niciun român care să fie dezamăgit de Donald Trump. Ceea ce am observat este cât de favorabil privesc românii Statele Unite”.

Darryl Nirenberg a povestit că el și soția sa au petrecut aproape un an pregătindu-se pentru misiunea diplomatică din România și că așteptările lor au fost depășite rapid după sosirea în țară. Acesta a adăugat că oamenii întâlniți în România îl consideră pe Donald Trump „un lider puternic”, preocupat de pace și de valorile comune ale civilizației occidentale.

„Relația dintre România și americani este extraordinar de puternică, iar America este mai populară aici decât în oricare altă țară din UE. Și acest lucru se extinde și asupra președintelui Trump. Oamenii pe care i-am întâlnit aici recunosc că președintele Trump este un lider puternic, că îi pasă de lucrurile care contează și pentru români — pacea — și că împărtășește valorile noastre comune, înrădăcinate în civilizația occidentală”, a afirmat ambasadorul.

Referiri la NATO și baza de la Cincu

În cadrul interviului, ambasadorul american a fost întrebat și despre posibilitatea unei prezențe americane în cadrul comandamentului NATO de la Sibiu.

Darryl Nirenberg a explicat că, din punct de vedere strategic, mai importante decât numărul de soldați sunt capabilitățile militare.

„Ceea ce trebuie înțeles despre prezența americană este că ceea ce contează din punct de vedere strategic nu este numărul de trupe dintr-o țară, ci capabilitățile. Iar capabilitățile pe care le avem în România sunt foarte puternice și vor rămâne puternice”, a spus acesta, menționând și exercițiile desfășurate în zona Cincu.

Diplomatul american și-a exprimat optimismul și în privința investițiilor americane în regiune.

„Sunt optimist că vom vedea mai multe investiții în toată România, inclusiv aici, la Sibiu”, a declarat ambasadorul SUA.

Mesaj despre USAID și relațiile româno-americane

Referitor la reducerea sprijinului financiar prin programele USAID, care a afectat inclusiv instituții culturale din România, ambasadorul a precizat că agenția nu mai activa de ceva timp în țară.

El a subliniat că administrația americană urmează politica externă „America First”, concentrată pe interesele Statelor Unite, dar a apreciat faptul că și românii susțin ideea unei politici „România pe primul loc”.

Totodată, Darryl Nirenberg a evidențiat extinderea prezenței americane în România prin companii, programe culturale și schimburi educaționale.

„Ceea ce vedem însă este o prezență americană în expansiune în România — prin companiile noastre, prin activitățile culturale, prin studenții care participă la schimburi. Programele de schimb pentru studenți sunt în creștere. Programul Flex este vibrant. Programul Fulbright funcționează excelent. Și avem peste 6.000 de studenți români care vor petrece această vară în Statele Unite. Aceste legături devin tot mai puternice”, a conchis ambasadorul. 

