 Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București: „Parteneriatul dintre națiunile noastre nu a fost niciodată mai puternic și nu a fost niciodată mai important” | adevarul.ro
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Video Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București: „Parteneriatul dintre națiunile noastre nu a fost niciodată mai puternic și nu a fost niciodată mai important”

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Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite la București, a afirmat joi, la vernisajul expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, că relațiile dintre cele două state se află la cel mai înalt nivel, subliniind importanța valorilor comune care stau la baza parteneriatului bilateral.

Evenimentul, organizat de Muzeul Național de Istorie, s-a desfășurat în prezența președintelui României, Nicușor Dan, și a reprezentanților instituțiilor partenere.

În deschiderea discursului, diplomatul american a vorbit despre rolul pe care îl are în România și despre colaborarea dintre cele două țări.

„Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră în această seară și vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați primit în acest loc istoric. Domnule președinte, este o adevărată onoare să vă avem alături de noi pentru vernisajul acestei expoziții. Mulțumesc, de asemenea, partenerilor noștri români care fac posibilă această expoziție”, a declarat Darryl Nirenberg.

Ambasadorul a povestit și cum a ajuns să studieze istoria, mărturisind că și-a schimbat planurile academice după primul semestru de facultate.

„Am început facultatea cu intenția de a studia economia, asta până când am luat nota din primul semestru.... L-am sunat pe tatăl meu și l-am întrebat ce părere are. Mi-a spus că poate ar trebui să iau în considerare o altă cale. A existat vreun curs care ți-a plăcut cu adevărat? I-am răspuns că era cursul meu de istorie europeană a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Mi-a spus: 'cred că ai răspunsul'. Și am devenit student la istorie”, a spus acesta.

Darryl Nirenberg a afirmat că, înainte de a veni la București, a încercat să înțeleagă cât mai bine trecutul României, considerând că istoria este esențială pentru înțelegerea unei națiuni.

„De-a lungul anilor, am învățat ceva important, că nu poți înțelege cu adevărat o țară și oamenii ei fără să le cunoști istoria. Așa că, înainte de a veni aici, am făcut un efort citind cât de mult am putut despre trecutul României și pot vedea cum istoria acestei țări a contribuit la modelarea României pe care o cunoaștem astăzi”, a declarat ambasadorul SUA.

„Acest parteneriat nu a fost niciodată mai puternic și nu a fost niciodată mai important”

Referindu-se la legăturile dintre cele două state, diplomatul american a subliniat că valorile împărtășite de români și americani au consolidat cooperarea bilaterală.

Pot vedea cum istoria acestei părți a lumii i-a influențat și ceea ce ne-au învățat pe noi în timp ce eu și frații mei creșteam, pot vedea cum le-a format valorile, credința, familia, mândria față de propria moștenire și o etică a muncii puternică. Acestea sunt aceleași valori înrădăcinate în civilizația occidentală care definesc România de astăzi și sunt, de asemenea, valorile care stau la baza acestui parteneriat. Acest parteneriat dintre națiunile noastre, domnule președinte, așa cum ați menționat, nu a fost niciodată mai puternic și nu a fost niciodată mai important”, a afirmat Nirenberg.

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Ambasadorul american a amintit că Statele Unite marchează în acest an 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență și 146 de ani de relații diplomatice cu România.

„Acum 250 de ani, luna aceasta, a fost semnată Declarația noastră de Independență. Aceasta se baza pe ceea ce era atunci o idee radicală, conform căreia libertatea nu vine de la regi sau de la guverne, ci ne este înzestrată tuturor dintr-o sursă superioară. Această idee i-a inspirat pe americani de atunci și a inspirat popoare din întreaga lume. Fondatorii noștri nu și-ar fi putut imagina niciodată că cuvintele lor vor modela destinul unei națiuni precum România, totuși au făcut-o”, a spus diplomatul.

Vorbind despre evenimentul dedicată relațiilor româno-americane, ambasadorul a explicat că acesta oferă perspective mai puțin cunoscute asupra istoriei comune a celor două state.

„ (Expoziția) pune întrebări și oferă perspective care ar putea pune sub semnul întrebării ceea ce credem că știm despre trecutul nostru comun, cum ar fi când a călătorit prima navă comercială americană pe Dunăre până în România? Ce operă de artă românească a ajuns în fața judecătorilor federali din SUA și de ce? Nu știu răspunsul, dar aștept cu nerăbdare să aflu. Și cine a fost prima regină a României care a vizitat Casa Albă? Cred că mulți dintre noi putem ghici răspunsul. Indiferent de asta, răspunsurile vă așteaptă înăuntru”, a declarat Nirenberg.

„Ar trebui să ne amintim că există și o poveste care încă se scrie”

În încheiere, ambasadorul și-a exprimat optimismul cu privire la viitorul relațiilor româno-americane.

„Dar, pe măsură ce onorăm această istorie, ar trebui să ne amintim că există și o poveste care încă se scrie. Este scrisă chiar acum de oameni de aici, din România. Cu valorile noastre comune și potențialul incredibil al României, am sentimentul că expoziția care se deschide peste o sută de ani va spune o poveste și mai măreață, o poveste despre realizări, prietenie și un parteneriat între cele două națiuni ale noastre”, a declarat Darryl Nirenberg.

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