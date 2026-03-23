Ambasadorul Iranului la Sofia: „România să fie atentă să nu devină parte din acest război”. Reacția ministrului Apărării

Ambasadorul Iranului la Sofia, Ali Reza Irvash, a declarat într-un interviu pentru presa bulgară că războiul din Orientul Mijlociu nu este al României sau Bulgariei, avertizând că bazele folosite împotriva Iranului ar putea deveni „ținte legitime”. Ulterior, ministrul Apărării, Radu Miruță, a comentat afirmațiile făcute de diplomatul iranian.

„Dacă o bază este folosită pentru a ataca teritoriile noastre, oamenii noștri, nu ar trebui ca acea bază să devină o țintă legitimă a răspunsului nostru?”, s-a întrebat ambasadorul într-un interviu acordat televiziunii NOVA, potrivit Fakti.

El a făcut apel ca România și alte state să nu se implice într-un conflict care, potrivit lui, este „al americanilor și al Israelului împotriva poporului nostru. România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război”.

Invitat la B1TV, Radu Miruță a sublinat că nu a primit „vreun semnal din partea Iranului cu privire la vreo amenințare de natură militară”.

„Eu nu comentez declarațiile unui ambasador. Am citit și eu știrea la care faceți referire dumneavoastră. Acolo era o ipoteză în care, în situația în care una dintre țări folosește bazele sale pentru a ataca Iranul. Nu suntem în situația asta în România. Informațiile oficiale de la Teheran au fost cu privire la consecințe juridice și politice, nu cu privire la consecințe militare.

La nivel de Ministerul Apărării, la nivel de Guvern al României, nu am primit vreun semnal din partea Iranului cu privire la vreo amenințare de natură militară, nici la nivelul serviciilor care livrează informații pentru miniștri nu a venit vreo astfel de informație.

Că un ambasador declară unele lucruri, mă rog, e libertatea fiecăruia să o facă”, a reacționat ministrul Apărării.

Declarațiile vin în contextul în care CSAT a aprobat solicitarea SUA de a desfășura temporar pe teritoriul României a trupelor și avioanelor americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Parlamentul României a aprobat miercurea trecută solicitarea CSAT de dislocare temporară a unor echipamente SUA, la cererea Pentagonului. Documentul CSAT a fost clasificat de autoritățile române.

„Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, a spus Nicușor Dan.

„Aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. (…) Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci, îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a subliniat președintele României.