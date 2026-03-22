Iranul amenință instalațiile energetice din Golf legate de SUA, după ce Donald Trump a spus că va distruge centralele electrice

Președintele parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a amenințat că va distruge infrastructura vitală din regiunea Golfului într-un mod „ireversibil” dacă SUA și Israelul vor ataca centralele electrice ale țării.

Într-o postare pe X, Ghalibaf spune că infrastructura vitală, instalațiile energetice și petroliere din întreaga regiune vor fi considerate „ținte legitime”, scrie BBC.

Acesta a avertizat că prețul petrolului va crește „pentru mult timp”.

Avertismentul vine după ce președintele Trump a declarat că SUA vor „distruge” centralele electrice iraniene dacă Strâmtoarea Ormuz nu este deschisă înainte de un termen limită de 48 de ore - calea navigabilă este vitală pentru transportul global de petrol.

„Sunt teribil de îngrijorată... fără electricitate, Iranul va fi distrus”, a declarat o femeie din Teheran pentru BBC Persian.

Între timp, Israelul a lansat un val de atacuri asupra capitalei iraniene peste noapte, iar Iranul a ripostat cu rachete.

Peste 160 de persoane au fost rănite în sudul Israelului, conform serviciilor de urgență, în urma atacurilor cu rachete. Se pare că ținta atacului iranian a fost o instalație nucleară aflată la 13 km (8 mile) de orașul Dimona.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite spun, de asemenea, că au interceptat atacuri cu rachete în această dimineață.