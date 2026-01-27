Ambasada Statelor Unite la București a transmis, marți, un mesaj special de Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, subliniind importanța educației și a combaterii urii.

„Holocaustul nu a început cu camere de gazare. A început cu ură tolerată și tăcere acceptată”, a declarat Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în România.

Reprezentanța diplomatică americană la București a subliniat că Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului este o zi în care „ne oprim pentru a cinsti memoria milioanelor de evrei și romi uciși și pentru a-i omagia pe supraviețuitori, a căror forță și demnitate continuă să ne lumineze drumul”.

Michael Dickerson a vorbit în mesajul lui solemn despre „angajamentul României față de educația privind Holocaustul și despre importanța esențială a păstrării memoriei”.

„Astăzi comemorăm unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria umanității. Astăzi depunem mărturie pentru cei peste 130.000 de evrei deportați din nordul Transilvaniei și pentru cei aproape 500.000 de romi și 6 milioane de evrei uciși în toată Europa. Și aducem un omagiu supraviețuitorilor, a căror putere și reziliență rămân o mărturie durabilă a spiritului uman”, a transmis diplomatul american.

„În zilele următoare, vom împărtăși mărturii ale absolvenților programelor SUA și ale educatorilor, care reflectează asupra lecțiilor istoriei, curajului supraviețuitorilor și puterii memoriei de a contribui la construirea unui viitor mai bun”, se mai arată în postarea ambasadei.

La 1 noiembrie 2005, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluția 60/7, prin care a desemnat data de 27 ianuarie drept Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului (IHRD). Această dată marchează eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau și are ca scop onorarea victimelor nazismului. Prin aceeași rezoluție este susținută dezvoltarea programelor educaționale dedicate păstrării memoriei Holocaustului și prevenirii altor genocide.

Rezoluția 60/7 nu doar instituie data de 27 ianuarie ca „Ziua internațională de comemorare în memoria victimelor Holocaustului”, ci respinge ferm orice formă de negare a Holocaustului. Documentul încurajează statele membre ale ONU să protejeze în mod activ locurile folosite de naziști în cadrul „Soluției finale” (precum centrele de exterminare, lagărele de concentrare și închisorile). Inspirându-se din Declarația Universală a Drepturilor Omului, rezoluția condamnă, la nivel global, toate formele de „intoleranță religioasă, instigare, hărțuire sau violență împotriva persoanelor ori comunităților pe baza originii etnice sau a credinței religioase”, notează Holocaust Encyclopedia.