Povestea lui Edward Hamel, primul evreu din istoria echipei Ajax Amsterdam care a murit la Auschwitz

Povestea lui Edward „Eddy” Hamel, la fel ca cea a lui Arpad Weisz (Inter, Bologna) și a altor sportivi care au fost victime ale Holocaustului, este cunoscută. Numele lor revine în rugăciuni de Ziua Comemorării Holocaustului, 27 ianuarie.

Eddy s-a născut la New York în 1902, fiul unor părinți olandezi care s-au întors în patria lor în 1903. Tatăl Mozes era șlefuitor de diamante. Ca talent al echipei Amsterdamsche FC, Eddy a șutat o minge prin ferestrele vestiarului rivalei Ajax. Îngrijitorul l-a apucat de ureche și l-a aruncat într-un pârâu înghețat.

Apoi, însă, Ajax i-a dat un tricou. Fanii s-au îndrăgostit imediat de această extremă care producea spectacol. Au fondat un club special pentru. Îl numeau „Tânărul Berbec”. A fost primul evreu din istoria clubului.

Într-o dimineață din 1942, a fost arestat pentru că a părăsit clubul fără steaua sa galbenă. Soția, copiii și părinții săi au fost imediat exterminați de naziști. A fost trimis la Auschwitz.

Într-o zi, englezul Leon Greenman, un coleg de muncă forțată și camarad, a remarcat îngrijorat: „Ai fața umflată”. Un abces. În timpul inspecției, Eddy s-a mutat de la rândul muncitorilor la cel care se îndrepta spre dușurile cu gaz. A ieșit din coșul unui crematoriu.

La numărul 145 de pe Rijstraat, Amsterdam, există o piatră care îl comemorează.