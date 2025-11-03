Amalia Bellantoni și soțul său au fost arestați. Fosta membră SOS a primit arest la domiciliu. Cei doi sunt acuzați că au agresat și jefuit un cuplu de vecini

Amalia Bellantoni, fosta candidată SOS România, a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei, Domenico, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați că au agresat și jefuit un cuplu de vecini în Sectorul 2 al Capitalei.

"Față de bărbatul, în vârstă de 57 de ani, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, iar față de femeia, în vârstă de 43 de ani, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu", a informat, luni, Poliția Capitalei.

Amintim că Amalia Bellantoni și soțul său, Dominico, au fost reținuți duminică, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată.

Măsura a fost luată după ce Dominico Bellantoni și un alt bărbat au lovit pe doi soți, vecinii familiei Bellantoni.

Informația vine după ce, joi, 30 octombrie 2025, în jurul orei 19.50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în aceeași zi, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați.

Amalia Bellantoni a figurat pe listele SOS România pentru alegerile europarlamentare, pe poziția 12 a listei partidului. Totodată, ea a fost și candidata partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași. Ea a lucrat ca stewardesă pentru mai multe companii aeriene, o profesie la care a renunțat după ce l-a cunoscut pe soțul ei, italianul Domenico Bellantoni.