search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți pentru tâlhărie

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Amalia Bellantoni și soțul său, Dominico, au fost reținuți duminică, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată.

Măsura a fost luată după ce Dominico Bellantoni și un alt bărbat au lovit pe doi soți, vecinii familiei Bellantoni.

În timpul conflictului, persoanele vătămate au scos telefoanele să filmeze, iar Dominico Bellantoni le-a luat aparatele și le-a dat soției lui, Amalia, care nu le-a mai returnat.

Soții Bellantoni au fost reținuți. Este cautat și al doilea bărbat care, împreună cu Bellantoni Dominico, i-a lovit pe cei doi soți.

Amalia Bellantoni. FOTO Facebook
Amalia Bellantoni. FOTO Facebook

„Astăzi, 2 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 Poliție au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe”, se arată într-un comunicat al Poliției.

Ce s-a întâmplat

Joi, 30 octombrie 2025, în jurul orei 19.50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.

Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, au luat legătura cu persoana apelantă și au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Totodată, la fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care a acordat celor două persoane primele îngrijiri, ulterior acestea fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare.

Celor două persoane vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2004, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, acestea acceptând luarea unei astfel de măsuri.

De asemenea, atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală”, se mai arată în comunicat.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în aceeași zi, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați:

Citește și: Cine e femeia care a scos-o pe Șoșoacă din cursa pentru prezidențiale: „Mulțumesc bunului Dumnezeu! Când a devenit europarlamentar m-a dat afară”

„În acest context, unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, ar fi smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat ulterior unei femei de 43 de ani, aceasta însușindu-și bunurile respective”.

Pentru administrarea probatoriului, în cursul zilei de duminică, 2 noiembrie 2025, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București.

„Bărbatul de 57 de ani și femeia de 43 de ani au fost depistați și conduși la sediul subunității pentru audieri, fiind ridicate totodată mai multe bunuri de interes în cauză.

În baza probatoriului administrat, față de cele două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală”.

În prezent, activitățile sunt în derulare, în vederea identificării și depistării celui de-al doilea bărbat bănuit de comiterea faptelor.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe.

Cine este Amalia Bellantoni, femeia care a scos-o pe Șoșoacă din cursa pentru prezidențiale

Amalia Bellantoni a figurat pe listele SOS România pentru alegerile europarlamentare, pe poziția 12 a listei partidului. Totodată, ea a fost și candidata partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași.

Ea a lucrat ca stewardesă pentru mai multe companii aeriene, o profesie la care a renunțat după ce l-a cunoscut pe soțul ei, italianul Domenico Bellantoni.

Împreună, cei doi au deschis un restaurant în București, în care Domenico a preluat rolul de bucătar, iar Amalia s-a ocupat de partea administrativă.

Deși cariera ei de la acel moment părea să fie orientată către afaceri, Bellantoni a găsit o nouă direcție de expunere publică prin participarea la emisiunea culinară „Chefi la cuțite”. Această participare a catapultat-o în atenția publicului, aducându-i invitații în alte emisiuni mondene.

O postare pe Internet din octombrie 2024, înfățișează bucuria pe care Amalia Bellantoni, inițiatoarea sesizării la CCR privind candidatura Dianei Șoșoacă la prezidențiale, a manifestat-o când a aflat decizia Curții.

„Multumesc bunului Dumnezeu! Am demonstrat că acele semnături erau false! Avem nevoie de un președinte adevărat! Eu care am trăit 20 de ani în diaspora îmi doresc să îmi cresc copiii în România! Să fii președinte nu înseamnă să învrăjbești oamenii!

Șoșoacă nu are ce căuta (să candideze la președinție – n. red.). O să deschid o șampanie pentru toată lumea! Este zi națională! Este istorie!

Uite la masa asta stătea Șoșoacă și ne spunea cum e să fi patriot! Multțumesc celor de la Curtea Constituțională care au analizat sesizarea și au făcut ce trebuie!

Este o șampanie de aur!”, a spus Bellantoni, plină de exuberanță.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
digi24.ro
image
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
stirileprotv.ro
image
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
gandul.ro
image
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
mediafax.ro
image
Meme Stoica dă foc fanilor: „Rapid și Craiova au suporteri la un loc cât are FCSB!”
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Surpriză uriașă în cel mai recent sondaj
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de propriii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
O nouă stațiune turistică în România: zona care promite să devină următoarea perlă a turismului românesc
playtech.ro
image
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Animal unic în lume, văzut pentru prima oară în sălbăticie care bântuie pădurea...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Daniel Balaş aruncă bomba despre doctoriţa Ştefania Szabo: I-am spus că fostul soţ o s-o bage în pământ, i-am zis că nu prinde sfârşitul anului
romaniatv.net
image
Mercur intră în retrogradare pe 9 noiembrie. Ce semne premergătoare apar în această perioadă
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Kate Middleton și Regina Camilla foto GettyImages 1400594602 jpg
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?