Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți pentru tâlhărie

Amalia Bellantoni și soțul său, Dominico, au fost reținuți duminică, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată.

Măsura a fost luată după ce Dominico Bellantoni și un alt bărbat au lovit pe doi soți, vecinii familiei Bellantoni.

În timpul conflictului, persoanele vătămate au scos telefoanele să filmeze, iar Dominico Bellantoni le-a luat aparatele și le-a dat soției lui, Amalia, care nu le-a mai returnat.

Soții Bellantoni au fost reținuți. Este cautat și al doilea bărbat care, împreună cu Bellantoni Dominico, i-a lovit pe cei doi soți.

„Astăzi, 2 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 Poliție au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe”, se arată într-un comunicat al Poliției.

Ce s-a întâmplat

Joi, 30 octombrie 2025, în jurul orei 19.50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.

„Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, au luat legătura cu persoana apelantă și au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Totodată, la fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care a acordat celor două persoane primele îngrijiri, ulterior acestea fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare.

Celor două persoane vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2004, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, acestea acceptând luarea unei astfel de măsuri.

De asemenea, atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală”, se mai arată în comunicat.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în aceeași zi, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați:

„În acest context, unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, ar fi smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat ulterior unei femei de 43 de ani, aceasta însușindu-și bunurile respective”.

Pentru administrarea probatoriului, în cursul zilei de duminică, 2 noiembrie 2025, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București.

„Bărbatul de 57 de ani și femeia de 43 de ani au fost depistați și conduși la sediul subunității pentru audieri, fiind ridicate totodată mai multe bunuri de interes în cauză.

În baza probatoriului administrat, față de cele două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală”.

În prezent, activitățile sunt în derulare, în vederea identificării și depistării celui de-al doilea bărbat bănuit de comiterea faptelor.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe.

Cine este Amalia Bellantoni, femeia care a scos-o pe Șoșoacă din cursa pentru prezidențiale

Amalia Bellantoni a figurat pe listele SOS România pentru alegerile europarlamentare, pe poziția 12 a listei partidului. Totodată, ea a fost și candidata partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași.

Ea a lucrat ca stewardesă pentru mai multe companii aeriene, o profesie la care a renunțat după ce l-a cunoscut pe soțul ei, italianul Domenico Bellantoni.

Împreună, cei doi au deschis un restaurant în București, în care Domenico a preluat rolul de bucătar, iar Amalia s-a ocupat de partea administrativă.

Deși cariera ei de la acel moment părea să fie orientată către afaceri, Bellantoni a găsit o nouă direcție de expunere publică prin participarea la emisiunea culinară „Chefi la cuțite”. Această participare a catapultat-o în atenția publicului, aducându-i invitații în alte emisiuni mondene.

O postare pe Internet din octombrie 2024, înfățișează bucuria pe care Amalia Bellantoni, inițiatoarea sesizării la CCR privind candidatura Dianei Șoșoacă la prezidențiale, a manifestat-o când a aflat decizia Curții.

„Multumesc bunului Dumnezeu! Am demonstrat că acele semnături erau false! Avem nevoie de un președinte adevărat! Eu care am trăit 20 de ani în diaspora îmi doresc să îmi cresc copiii în România! Să fii președinte nu înseamnă să învrăjbești oamenii!

Șoșoacă nu are ce căuta (să candideze la președinție – n. red.). O să deschid o șampanie pentru toată lumea! Este zi națională! Este istorie!

Uite la masa asta stătea Șoșoacă și ne spunea cum e să fi patriot! Multțumesc celor de la Curtea Constituțională care au analizat sesizarea și au făcut ce trebuie!

Este o șampanie de aur!”, a spus Bellantoni, plină de exuberanță.