Fosta şefă a departamentului juridic al armatei israeliene, arestată după ce a divulgat un video cu abuzuri asupra deținuților

Fostul jurist-șef al armatei israeliene a fost arestat, pe fondul amplificării unei crize politice declanșate de scurgerea unui videoclip care ar arăta abuzuri grave asupra unui deținut palestinian, comise de soldați israelieni.

Generalul-maior Yifat Tomer-Yerushalmi a demisionat săptămâna trecută din funcția de Avocat Militar General al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), afirmând că își asumă „întreaga responsabilitate” pentru scurgerea imaginilor.

Duminică, situația a luat o turnură și mai tensionată: Tomer-Yerushalmi a fost dată dispărută, iar poliția a desfășurat ore întregi de căutări pe o plajă situată la nord de Tel Aviv. În cele din urmă, ea a fost găsită în viață și în siguranță, însă ulterior a fost reținută, au precizat autoritățile, citate de BBC.

Scandalul legat de videoclipul difuzat crește în intensitate de la o zi la alta. Imaginile, transmise în august 2024 de un post de televiziune israelian, arată cum rezerviști de la baza militară Sde Teiman, din sudul Israelului, scot un deținut palestinian dintre ceilalți, îl înconjoară cu scuturi de protecție pentru a bloca vizibilitatea, apoi îl bat și îl înjunghie în zona rectală cu un obiect ascuțit. Bărbatul a avut nevoie ulterior de tratament medical pentru răni grave.

Cinci rezerviști au fost ulterior inculpați pentru abuz agravat și vătămare corporală gravă. Aceștia neagă acuzațiile și nu au fost făcute publice numele lor.

Duminică, patru dintre militari au apărut în fața Curții Supreme din Ierusalim purtând cagule negre, alături de avocații lor, care au cerut încetarea procesului. Avocatul Adi Keidar, reprezentant al organizației juridice de dreapta Honenu, a declarat că „procesul împotriva clienților săi este viciat, părtinitor și complet fabricat”.

Săptămâna trecută a fost deschisă o anchetă penală privind scurgerea videoclipului. Generalul Tomer-Yerushalmi fusese suspendată din funcție pe durata investigației. Vineri, ministrul apărării, Israel Katz, a anunțat că ea nu va mai putea reveni în funcție. La scurt timp, generalul și-a anunțat demisia. În scrisoarea de retragere, a precizat că își asumă „întreaga responsabilitate pentru orice material ajuns în presă din unitatea sa”.

„Am aprobat difuzarea unor materiale către mass-media pentru a contracara propaganda falsă îndreptată împotriva autorităților militare de aplicare a legii”, a explicat ea.

Aceasta se referea la eforturile unor politicieni israelieni de dreapta care au susținut că acuzațiile privind abuzurile asupra deținutului palestinian ar fi fost inventate.

„Avem datoria să investigăm ori de câte ori există suspiciuni rezonabile de acte de violență asupra unui deținut”, a adăugat Tomer-Yerushalmi.

După demisia ei, ministrul Katz a lansat un atac dur la adresa fostei avocate militare: „Oricine răspândește calomnii sângeroase împotriva trupelor IDF nu este demn să poarte uniforma armatei”, a spus el. Pentru tabăra de stânga, videoclipul reprezintă o dovadă concretă care confirmă numeroasele rapoarte privind abuzurile asupra deținuților palestinieni după atacurile comise de Hamas la 7 octombrie 2023.

În octombrie anul trecut, un raport al unei comisii de anchetă a ONU afirma că mii de deținuți – atât copii, cât și adulți – din Gaza au fost „supuși abuzurilor sistematice și generalizate, violenței fizice și psihologice, precum și violenței sexuale și de gen, echivalente cu crime de război și crime împotriva umanității, inclusiv tortură și viol”.

Guvernul israelian a respins acuzațiile privind tratamentele inumane și tortura, susținând că este „pe deplin angajat să respecte standardele legale internaționale” și că a desfășurat investigații amănunțite pentru fiecare plângere depusă.