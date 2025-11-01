Fostul șef al Ukrenergo, arestat pentru deturnare de fonduri: „Este o decizie motivată politic”

Tribunalul Districtual Pecersk din Kiev a decis plasarea în arest a lui Volodimir Kudrițki, fostul șef al companiei de stat Ukrenergo. Cauțiunea a fost stabilită la 13,7 milioane de hrivne (325.000 de dolari).

Demis din funcție anul trecut, Kudrițki a fost acuzat pe 28 octombrie de delapidare la scară largă, legată de fapte din 2018, privind contracte de infrastructură.

Conform hotărârii judecătorești, dacă nu plătește cauțiunea, va rămâne în arest până pe 26 decembrie.

„Aceasta este o decizie în întregime politică”, a declarat acesta după pronunțarea hotărârii.

Fostul șef al Ukrenergo a fost arestat în urma unei perchiziții la domiciliu său, efectuată cu o săptămână mai devreme, despre care acesta a susținut că a fost orchestrată de oponenții săi pentru „a-i trimite un mesaj”.

În acest caz, este vizat de acuzații și Igor Hrinkevici, care este anchetat pentru corupție și într-un caz privind achiziții publice în domeniul apărării.

Cei doi fac obiectul unor acuzații pentru deturnare fonduri de la compania energetică de stat în cadrul unor licitații din 2018 pentru reconstrucția infrastructurii. La acea vreme, Kudrițki era directorul adjunct pentru investiții la Ukrenergo.

Compania a semnat două contracte în valoare de peste 68 de milioane de o grivne (1,6 milioane de dolari) cu o companie privată, plătind în avans 13,7 milioane de grivne (325.000 de dolari), sumă care se presupune că a fost delapidată, potrivit Biroului de Investigații.

La audiere, avocatul apărării a catalogat acuzațiile drept „nefondate”, argumentând că dosarul împotriva clientului său nu conține dovezi ale săvârșirii unor infracțiuni.

Ukrainska Pravda a relatat recent, citând surse proprii, că actualii oficiali ar putea încerca să dea vina pe foștii directori pentru că nu ar fi protejat infrastructura energetică de atacurile rusești.

Anterior, Kudrițki a declarat că scopul real al perchezițiilor din 21 octombrie a fost accesul la telefonul și mesajele sale. El și-a motivat decizia de a demisiona de la Ukrenergo în septembrie 2024, susținând persoane corupte au încercat să preia compania.

Demisia forțată a acestuia înaintea sezonului de iarnă din 2024 a născut controverse atât pe plan intern, cât și în străinătate, întrucât acesta se bucura de o percepție pozitivă și era considerat o figură de încredere.

Președintele consiliului de supraveghere al companiei, Daniel Dobbeni, și Peder Andreasen, membru în consiliul de administrație, au declarat că demiterea lui Kudrițki, anul trecut, a avut în spate acuzațiile că Ukrenergo e eșuat să protejeze infrastructura energetică a Ucrainei în contextul atacurilor cu rachete rusești, ei calificând acțiune ca fiind „motivată politic” și „fără temeiuri valide”.

Ukrenergo a atras fonduri de peste 1,5 de miliarde de euro

Kudrițki a condus compania între 2020 și 2024, iar succesul său în atragerea a peste 1,5 miliarde de euro i-a adus reputația unei figuri de încredere, în special în rândul partenerilor internaționali ai Ucrainei care au oferit ajutor companiei după ce Rusia a început să atace rețeaua energetică în 2022.

Însă Ukrenergo — o întreprindere de stat profitabilă care primește finanțare internațională substanțială — a fost în mod repetat centrul luptelor politice interne și ținta luptelor de putere pentru dominația și controlul asupra sectorului energetic.

Kudrițki a declarat pentru Kyiv Independent, în urma percheziției la domiciliu, săptămâna trecută, „cineva cu poziții înalte” și influență asupra forțelor de ordine s-ar putea afla în spatele acțiunilor împotriva sa, însă a refuzat să dea nume.

„Demiterea lui a fost deja problematică pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat ucrainene”, a declarat Roman Waschuk, șeful Consiliului Ombudsmanului pentru Afaceri din Ucraina, pentru Kyiv Independent.

Un consorțiu format din patru importante grupuri de experți ucrainene, RRR4U, a emis o declarație comună pe 30 octombrie, în care a cerut autorităților să desfășoare investigații cu „cea mai mare imparțialitate, obiectivitate și neutralitate politică”. De asemenea, a avertizat împotriva persecuțiilor politice.

Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Corporația Financiară Internațională și-au exprimat public îngrijorarea cu privire la concedierea acestuia la acea vreme.

Infrastructura energetică a Ucrainei este supusă unor atacuri intense din partea Rusiei și probabil se va baza pe partenerii europeni pentru sprijin și reparații ale infrastructurii critice. BERD se pregătește să acorde un împrumut de 500 de milioane de euro companiei de stat ucrainene de gaze Naftogaz pentru a finanța achiziții de gaze în caz de urgență.

De când a părăsit Ukrenergo în 2024, Kudrițki a lucrat în sectorul privat, dar a vorbit deschis despre corupția de la Ukrenergo.

Săptămâna trecută, a fost oprit de un bărbat în ținută militară care i-a cerut să-i vadă telefonul, l-a smuls și a fugit înainte de a se întoarce câteva minute mai târziu cu ofițeri de la Biroul de Investigații de Stat, a declarat el pentru Kyiv Independent la momentul respectiv.

Procurorii susțin că acesta a călătorit în Liov pentru a se sustrage de la anchetă și a fugi în străinătate. Familia lui și-a lăsat pașapoartele la Kiev și a rezervat cazarea pe 27 septembrie, înainte să afle de anchetă, potrivit avocaților săi.

Fostul șef al Ukrenrgo eliberat pe cauțiune pe 30 octombrie, după ce persoane anonime „care simpatizează cu situația sa” au plătit cauțiunea, potrivit avocaților săi.

„Va trebui să poarte o brățară electronică, să predea pașapoartele și să nu părăsească orașul fără permisiunea anchetatorului și a instanței”, au declarat avocații săi pentru Kyiv Independent.