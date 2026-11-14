Două nave comerciale, lovite de drone în apropiere de Sulina și o nouă alertă lângă Insula Șerpilor

Două nave comerciale sub pavilion străin au fost lovite sâmbătă seară de drone în largul Mării Negre, provocând incendii la bord. Incidentul a urmat unei alerte aeriene declanșate de Ministerul Apărării Naționale, care a ridicat avioane F-16, după ce radarele au identificat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor.

Insula Șerpilor

Prima navă lovită a fost petrolierul EVIA PETROL V, sub pavilion grec. În jurul orei 21:10, o dronă a lovit nava la aproximativ 4 mile marine est-sud-est de Sulina, iar la bord a izbucnit un incendiu.

Ulterior, în jurul orei 21:45, o dronă a lovit și vrachierul MARSOL, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina. Lovitura a provocat un incendiu și pe această navă.

Echipajele au stins incendiile de pe ambele nave. Autoritățile nu au raportat victime în niciunul dintre cele două incidente.

În aceeași seară, radarele MApN au detectat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, a precizat ministerul.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea locuitorilor din estul județului Tulcea. Autoritățile au transmis mesajul RO-ALERT la ora 20:51, iar alerta aeriană a încetat la 21:37.

Alte alerte vineri seară și sâmbătă dimineață

O alertă în aceeași zonă avusese loc și sâmbătă dimineață, când radarele MApN au detectat o țintă aeriană în apropierea Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 au decolat atunci de la Fetești, iar autoritățile au emis două mesaje RO-ALERT: primul la ora 04.45, pentru estul județului Tulcea, și al doilea la 05.39, pentru nordul județului.

Cu o seară înainte, vineri, 13 noiembrie, sistemul de supraveghere radar identificase o țintă aeriană la sud-est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian ucrainean. Două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au decolat pentru o misiune de patrulare, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-ALERT.