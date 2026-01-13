search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Analiză Scandalurile care macină Coaliția. Analist: „Pare că cea mai importantă voce este a premierului"

Publicat:

Acuzațiile lansate în Coaliție și cele de plagiat la adresa ministrului Justiției marchează ultimul scandal din șirul care macină construcția guvernamentală încă de la instalare. Mai mult, PSD este deja cu un picior în afara guvernării, declanșând o analiză internă care poate duce la ruperea Coaliției. Cel puțin unul dintre subiectele de pe agenda publică are un potențial major în privința relației dintre liderii politici, analiștii rămân însă sceptici cu privire la un astfel de deznodământ. 

Scandalul de plagiat din jurul ministrului Justiției declanșează acuzații grave în Coaliție, social-democrații punând publicarea articolului PRESSONE pe seama procesului de selecției a procurorilor șefi, pornit de Radu Marinescu. Alegerea acestora va fi tratată „la pachet” cu numirile la SRI și SIE, fiind deja vehiculate mai multe nume ale celor pe care atât șeful statului, cât și PSD ar dori să îi impună.

Justiția a ajuns din nou unul dintre subiectele principale de pe agenda publică, după ce, la finalul anului trecut, un documentar publicat de Recorder cu privire la funcționarea sistemului a declanșat o serie de proteste în stradă, unde s-au strigat inclusiv numele miniștrilor Radu Marinescu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL).

Pe lângă acest subiect, ultimele luni au adus o serie de scandaluri în coaliție, în paralel Executivul fiind afectat de măsurile fiscal-bugetare impuse pentru gestionarea situației economice și scăderea deficitului bugetar. După contradicțiile în cazul Acordului UE-Mercosur, în care social-democrații au acuzat că ministrul de Externe, Oana Țoiu (USR), nu a respectat recomandarea ministrului Agriculturii, AUR a cerut PSD să semneze moțiunea simplă împotriva acesteia. Cererea vine și în urma unui alt vot pe care PSD l-a dat deja, alături de opoziție, la moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR).

Posibilitatea ruperii Coaliției 

În paralel, PSD derulează o analiză internă cu privire la participarea la guvernare. Analiștii sunt însă sceptici cu privire la o eventuală rupere a Coaliției anul acesta, în condițiile în care PSD așteaptă să preia postul de premier în 2027.

„Nu este absolut nimic nou. Se schimbă doar subiectul zilei. Altfel, dinamica este fix aceeași inclusiv la ce am văzut acum cu Mercosur și cu ministrul Justiției, cu plagiatul. La Mercosur PSD a dat în ministrul USR. Aici s-a răspuns dinspre USR cel mai agresiv. Am văzut că și de la PNL a fost ceva poziționare, dar un pic mai soft, în aceeași dinamică în care USR și PSD se atacă între ei. La fel a fost și anul trecut”, explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”.

Totuși, acesta punctează că, până acum, „pare că vocea cea mai importantă este cea a premierului. Nici măcar a PNL-ului, ci cea a premierului care, până acum, de când s-a format, tot vorbim de posibilitatea ruperii coaliției, la fiecare scandal de genul ăsta care a apărut, a fost cel care a asigurat cumva echilibru prin relația pe care o are cu președinții partidelor în special”. De altfel, la nivelul liderilor formațiunilor politice nu se reflectă scandalul dus între membrii formațiunilor politice, potrivit politologului.

Ruperea coaliției este însă exclusă, considera acesta, în contextul în care partidele „sunt împinse de realitatea politică, de felul în care arată Parlamentul, felul în care ar putea arăta un eventual Parlament, dacă dispare acest Parlament, înspre a funcționa în aceeași coaliție, dar în rest, relația dintre ele este fix aceeași” cu cea dinaintea guvernării, arătând totuși că, „la nivel de guvern, Coaliția funcționează”.

Toate scandalurile care se succed în jurul Executivului vor avea însă un efect direct asupra partidelor guvernării la următoarele alegeri, primele urmând să se desfășoare în 2028. „Dar iarăși, când alternativa este un AUR la 40% s-ar putea ca, de fiecare dată, oamenii să meargă să voteze cum o fi, numai să nu iasă ceilalți. Și atunci nu cred că se poate mai rău decât ce am văzut în 2024 la parlamentare”, mai spune politologul George Jiglău.

Potențialul ultimelor scandaluri din coaliție 

Dacă scandalul pe Acordul UE-Mercosur nu este decât un nou joc de imagine al PSD, subiectul acuzațiilor de plagiat în cazul ministrului Justiției poate avea un impact mai puternic în privința coaliției de guvernare, este de părere analistul politic Adrian Zăbavă.

„Va fi un nou subiect în care PSD se va poziționa, va juca politic și în opoziție cu ceilalți, încercând să tragă o notă despărțitoară față de USR și PNL. Și în cazul de față, și față de Nicușor Dan până la urmă, pentru că, deși atacul se îndreaptă la adresa Oanei Țoiu, astăzi, și împotriva USR-ului, cel care a ieșit public să apere poziția României a fost președintele Nicușor Dan. (...)

De partea cealaltă, însă subiectul din jurul justiției mi se pare mult mai complicat și totodată complex. Acuzațiile de plagiată la adresa Ministrului Justiției vin într-adevăr într-o perioadă complicată pentru justiție. În primul rând pentru că a redevenit un subiect principal odată cu reportajul Recorder. De atunci și până în prezent, justiția a continuat să rămână în prim-plan și devenea clar, fără să existe neapărat urmări, cu excepția mișcărilor președintelui Nicușor Dan, care a anunțat un referendum și așa mai departe, dar era clar că urmează să se mai întâmple lucruri. Deci, pe lângă faptul că justiția e din nou în prim-plan, am avut anunțul, acum câteva zile, cum că începe procedura de selecție a procurorilor șefi ai parchetelor. În consecință, acest subiect vine în acest context complicat și sensibil și în funcție de interesele PSD, în funcție de interesele președintelui, ale coaliției, premierului și așa mai departe. Acest subiect cu privire la plagiatul ministrului poate să devină unul care să dezbine coaliția și mai mult decât este în momentul de față”.

Un nou vot pentru o moțiune simplă, din partea PSD, împotriva unui ministru USR, „ar fi o nouă încălcare a acordului, dar n-am văzut consecințe după prima încălcare a acordului, așa că nu e ceva care să ne dea de gândit că ar urma consecințe la a doua încălcare a acordului”, mai spune analistul politic.

