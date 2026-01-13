search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ilie Bolojan, despre acuzaţiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu: „Sunt lucruri de 15-20 de ani în urmă”

0
0
Publicat:

Ilie Bolojan afirmă că acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, nu privesc activitatea sa ministerială și că evaluarea membrilor Cabinetului se face pe baza mandatului lor oficial, nu pe evenimente din trecutul îndepărtat.

Ilie Bolojan a comentat acuzaţiile de plagiat în cazul ministrului Justiţiei. FOTO: Mediafax
Ilie Bolojan a comentat acuzaţiile de plagiat în cazul ministrului Justiţiei. FOTO: Mediafax

Premierul Ilie Bolojan a comentat marți, la TVR 1, acuzațiile de plagiat care i-au fost aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, subliniind că acestea se referă la perioade anterioare mandatului său ministerial și că evaluarea miniștrilor trebuie să se bazeze pe activitatea lor oficială.

„Am avut în această dimineață o discuție cu domnul ministru. Lucrurile de care dânsul este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru. Sunt lucruri care, înțeleg, sunt de 15-20 de ani în urmă. Încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru. Am mai discutat și în cazurile anterioare în care miniștrii au avut situații care erau legate de activitatea lor dinainte de a ocupa aceste portofolii”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a recunoscut că plagiatul reprezintă o formă de furt, dar a insistat că o decizie trebuie să vină din partea unei entități independente.

„Sigur că plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, nu este de apreciat. Acesta este un principiu general pe care l-am susținut întotdeauna şi cred că îl susține orice om rațional care înțelege ce înseamnă valoarea muncii. Dar nu am date să judec strict această situație. Eu sper că într-o formă sau alta o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu. Dar astăzi domnul ministru înțeleg că nu mai predă nici la universitate şi nu mai are un efect obținerea acestui doctorat în cariera dânsului”, a mai spus premierul, subliniind că lămurirea acestor situații este esențială pentru credibilitatea și autoritatea persoanelor cu funcții de răspundere.

„Orice om care ocupă o funcție publică sau care are o funcție de răspundere, chiar în sectorul privat, este performant în funcție şi de autoritatea pe care o are. Cu cât cei care ocupăm funcţii publice suntem mai mult atacaţi – motivat sau nu – şi datorită acestor atacuri ne pierdem autoritatea, cu atâta riscul să nu mai fim performanți este destul de mare. Deci, clarificarea oricăror situaţii de genul acesta este de bun augur, în aşa fel încât să conserve credibilitatea unui responsabil, în aşa fel încât să poată să îşi exercite autoritatea şi să dea rezultate”, a completat el.

În privința concursurilor pentru numirea viitorilor procurori-șefi, Ilie Bolojan a precizat că acestea trebuie să fie desfășurate în mod „corect și obiectiv”, având în vedere nivelul scăzut de încredere al populației în sistemul de justiție.

Aceste declarații vin pe fondul unui raport realizat de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne, care arată că „mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată”, un subiect care a stârnit dezbateri ample în spațiul public.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
O femeie și-a lăsat băiețelul de 4 ani la grădiniță, în Iași, dar după câteva ore a avut un șoc: „Nu primisem nici un apel”
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație
gandul.ro
image
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
mediafax.ro
image
Impozitul uriaș plătit de Gigi Becali lunar. FCSB îl costă o avere. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dmitri Medvedev l-a luat peste picior pe Donald Trump și i-a spus să anexeze Groenlanda, altfel, locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: „Nicio steluță nouă pe steagul SUA”
libertatea.ro
image
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor
antena3.ro
image
Primul aliment analizat în laborator care nu este nici falsificat, nici cu bacterii
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
cancan.ro
image
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
prosport.ro
image
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
playtech.ro
image
După militari, urmează toți românii. PNL și PSD, obligate să majoreze vârsta de pensionare. „Este inevitabil. Cu 64, 65 de ani nu mai rezistăm”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Zi liberă miercuri, 14 ianuarie 2026, pentru elevi. Ministerul Educației a DAT ORDINUL
romaniatv.net
image
Bani gratis de la AFIR. Românii pot obține 300.000 de euro
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades
click.ro
image
Ce pensie încasează Aurel Pădureanu. Văduvul Corneliei Catanga primește ajutor financiar: „Mi-a venit întreținerea 800 de lei la două persoane. E foarte greu!”
click.ro
image
Cum a topit Romanița Iovan 24 de kilograme în jumătate de an: „Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint”
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„La Măruță”, eliminată din grilă de Inteligența Artificială. Ce nu se știe despre întreruperea emisiunii
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?