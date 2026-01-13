Ilie Bolojan, despre acuzaţiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu: „Sunt lucruri de 15-20 de ani în urmă”

Ilie Bolojan afirmă că acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, nu privesc activitatea sa ministerială și că evaluarea membrilor Cabinetului se face pe baza mandatului lor oficial, nu pe evenimente din trecutul îndepărtat.

Premierul Ilie Bolojan a comentat marți, la TVR 1, acuzațiile de plagiat care i-au fost aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, subliniind că acestea se referă la perioade anterioare mandatului său ministerial și că evaluarea miniștrilor trebuie să se bazeze pe activitatea lor oficială.

„Am avut în această dimineață o discuție cu domnul ministru. Lucrurile de care dânsul este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru. Sunt lucruri care, înțeleg, sunt de 15-20 de ani în urmă. Încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru. Am mai discutat și în cazurile anterioare în care miniștrii au avut situații care erau legate de activitatea lor dinainte de a ocupa aceste portofolii”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a recunoscut că plagiatul reprezintă o formă de furt, dar a insistat că o decizie trebuie să vină din partea unei entități independente.

„Sigur că plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, nu este de apreciat. Acesta este un principiu general pe care l-am susținut întotdeauna şi cred că îl susține orice om rațional care înțelege ce înseamnă valoarea muncii. Dar nu am date să judec strict această situație. Eu sper că într-o formă sau alta o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu. Dar astăzi domnul ministru înțeleg că nu mai predă nici la universitate şi nu mai are un efect obținerea acestui doctorat în cariera dânsului”, a mai spus premierul, subliniind că lămurirea acestor situații este esențială pentru credibilitatea și autoritatea persoanelor cu funcții de răspundere.

„Orice om care ocupă o funcție publică sau care are o funcție de răspundere, chiar în sectorul privat, este performant în funcție şi de autoritatea pe care o are. Cu cât cei care ocupăm funcţii publice suntem mai mult atacaţi – motivat sau nu – şi datorită acestor atacuri ne pierdem autoritatea, cu atâta riscul să nu mai fim performanți este destul de mare. Deci, clarificarea oricăror situaţii de genul acesta este de bun augur, în aşa fel încât să conserve credibilitatea unui responsabil, în aşa fel încât să poată să îşi exercite autoritatea şi să dea rezultate”, a completat el.

În privința concursurilor pentru numirea viitorilor procurori-șefi, Ilie Bolojan a precizat că acestea trebuie să fie desfășurate în mod „corect și obiectiv”, având în vedere nivelul scăzut de încredere al populației în sistemul de justiție.

Aceste declarații vin pe fondul unui raport realizat de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne, care arată că „mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată”, un subiect care a stârnit dezbateri ample în spațiul public.