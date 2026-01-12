PSD, despre acuzațiile de plagiat care îl privesc pe Radu Marinescu: „un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului”

PSD anunță că îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală, în scandalul privind acuzațiile de plagiat. Partidul susține că este vorba despre un atac politic pentru înlăturarea ministrului, după anunțul privind declanșarea procesului de selecție al șefilor marilor parchete.

„PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică. Este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului. Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice”, a transmis PSD într-un comunicat de presă, după publicarea unui articol PRESSONE, semnat de jurnalista Emilia Șercan, care acuză că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată.

Social-democrații indică faptul că „nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment”, preluând argumentele ministrului, care a indicat, potrivit pubolicației, că a elaborat doctoratul „în conformitate cu normele timpului”, fiind însă contrazis în articol: „În privința acuzației de plagiat, ministrul Justiției Radu Marinescu nu se află deloc în situația altor demnitari vizați de învinuiri asemănătoare. Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice și legislația în vigoare la acel moment. Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

Jurnalista Emilia Șercan a scris că <<ministrul Radu Marinescu își justifică furtul academic invocând - asemenea unei întregi pleiade de plagiatori aflați în funcții publice care l-au precedat - o presupusă „lipsă a normelor” și o presupusă „lipsă a legislației”. Ce susține Marinescu, în discuția avută cu PressOne, este fals: în 2009, atât normele academice, cât și legea, prevedeau evidențierea prin semnele ghilimelelor a porțiunilor copiate din lucrările altor autori>>.

„Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului și se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”, a mai transmis PSD.

Ministrul Justiției, acuzat de plagiat

Într-o analiză realizată de PressOne, ministrul Justiției, Radu Marinescu, este acuzat ca a plagiat în teza de doctorat, susținută în urmă cu mai bine de 16 ani.

„Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică", este replica oficialului, într-o postare în care lasă de înțeles că momentul apariției anchetei jurnalistice nu este întâmplător.