Acuzații de plagiat privind teza de doctorat a ministrului Justiției. Radu Marinescu lasă de înțeles că momentul nu e întâmplător: "De ce eu? De ce acum?"

Într-o analiză realizată de PressOne, ministrul Justiției, Radu Marinescu, este acuzat ca a plagiat în teza de doctorat, susținută în urmă cu mai bine de 16 ani. "Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică", este replica oficialului, într-o postare în care lasă de înțeles că momentul apariției anchetei jurnalistice nu este întâmplător.

Teza, intitulată "Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil", a fost prezentată la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru, în 2009. PressOne susține cǎ în 140 din totalul de 247 de pagini ar fi reproduse plaje din alte surse academice fără citare sau marcarea corespunzătoare a autorilor.

Sursa citată susține cǎ majoritatea materialului plagiat provine din trei lucrări de referință din domeniul dreptului procesual civil, unul dintre titluri nefiind menționat deloc în tezǎ. 26 de pagini ar reproduce pasaje din lucrarea Probele în procesul civil (Maria Fodor, 2006), inclusiv cu notele de subsol ale autoarei, iar alte 53 de pagini ar proveni din volumul "Probele în procesul civil (Radu Dumitru și Dan Tudurache, 1996)", care nu apare în bibliografia finală.

Niciuna dintre cele trei lucrări nu a fost disponibilă în format digital, ceea ce explică de ce eventualele similitudini nu pot fi detectate prin programe software obișnuite, menționează autoarea articolului.

Radu Marinescu: „De ce acum? De ce eu?"

Ministrul Justiției a lăsat de înțeles cǎ momentul apariției anchetei jurnalistice nu este întâmplător, făcând referire la procedura de selecție a șefilor de parchete.

"Într-un articol defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor , impus ministru de clanuri cu interese obscure etc) , articol care insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, dna jurnalist Sercan Emilia ma acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!", a scris Radu Marinescu pe Facebook.

Ministul Justiției adaugă:

„Am absolvit, ca șef de promoție, cu studii la zi și fără vreo întrerupere, Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova.

Am intrat, imediat după absolvirea facultățiii ,în avocatură și am profesat neîntrerupt timp de treizeci de ani ca avocat în cadrul Baroului Dolj, competența mea profesională fiind recunoscută și prin alegerea în organele de conducere ale profesiei, pentru mai multe mandate succesive. Am reprezentat Baroul Dolj inclusiv pe plan internațional în cadrul Federației Barourilor Europene.

În urmă cu aproximativ 17 ani, am elaborat, în cadrul aceleiași prestigioase facultăți de drept de stat,teza de doctorat ,sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru. Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică , în conformitate cu legislația din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate.​

Precizez și că nu dețin o catedră universitară, sunt doar colaborator extern (cadrul didactic asociat) al Universității din Craiova.

Cu privire la susținerile doamnei jurnaliste Șercan, despre dubii vizând standardele de etică, de calitate științifică ale lucrării, precum și de legalitate, este necesar să precizez ca respectivele standarde s-au stabilit și validat de către Comisia de doctorat si CNATDCU, conform legii atunci în vigoare.

În măsura în care cineva le contestă, chiar și după aproape 20 de ani , are posibilitatea deplina să se adreseze organismelor in drept, conform legii, adevărul neputând fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare (as fi plagiat dar în subsol apare ca sunt citate opere ale autorilor din care s-ar fi inspirat și pe care i-au citat și autorii despre care se susține ca ar fi fost preluați , unele texte sunt de fapt reformulate juridic așadar nu preluate copy paste cum suna acuzația dar ar putea exista chipurile o conspirație cu complici, intermediari sau chiar o lucrare neidentificată plagiată, ca as fi plagiat istoria probelor, care e de fapt una singură sau alte chestiuni de acest fel, de unanimitate conceptuală juridică, ca am fi prezentat spețe mai vechi în condițiile în care tratăm despre codurile vechi etc).

Amintesc în acest cadru și ca, potrivit deciziei nr. 364, din 8 iunie 2022 , a Curții Constituționale (obligatorie), aceste standarde nu pot fi reexaminate cu relevanță juridică, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii științifice a lucrării, neexistând niciun temei constituțional sau legal în acest sens.

Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei decenii, fără abateri și cu succese profesionale recunoscute, iar în mandatul ministerial prin evaluarea pe care o face Parlamentul, care a învestit acest guvern”.

Se caută noi șefi de parchete

Joi, Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru funcțiile de procuror general și adjunct al procurorului general, șef al DNA și adjuncți, precum și pentru conducerea DIICOT, 9 februarie fiind termenul pentru depunerea candidaturilor, urmând ca pe 2 martie propunerile sa fie transmise către CSM.

Selecția noilor șefi de parchete are loc într-un context dificil în justiție, când magistrații sunt divizați, cei care conduc acum principalele structuri judiciare fiind contestați. Un documentar Recorder a adus în atenție situația din sistemul judiciar, fiind acuzații conform cărora politicul influențează actul de justiție. Dezbaterile au dus la întâlniri ale magistraților cu președintele Nicușor Dan, unde, cel puțin la discuțiile transmise public, contestatarii au sesizat in principal probleme administrative și legate de legislație.