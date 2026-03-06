search
Germania, pe punctul de a da undă verde vânătorii de lupi. Cum s-a ajuns la acestă situație

0
0
Publicat:

Bundestagul a adoptat un proiect de lege joi, 6 martie, care permite vânătoarea de lupi în țară, ca răspuns la creșterea rapidă a populației de lupi și la numărul tot mai mare de atacuri asupra animalelor din ferme.

Lup/FOTO: Pixabay
Lup/FOTO: Pixabay

Proiectul de lege, împotriva căruia au făcut lobby organizațiile pentru protecția animalelor, a fost adoptat cu voturile coaliției de guvernare de centru-dreapta și ale partidului de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD), care de mult timp cere împușcarea lupilor pentru a proteja mijloacele de trai ale fermierilor.

Hermann Färber, din partea Uniunii Creștin-Democrate (CDU), principalul partid din coaliție, a declarat în parlament că este nevoie de un nou echilibru în ecosistemul german.

„Suferința animalelor de pășune, care sunt adesea ucise în setea de sânge a lupilor, nu mai are nimic de-a face cu bunăstarea animalelor”, a spus el.

Parlamentarii din partea Verzilor și ai partidului de extremă stângă Die Linke au votat împotriva proiectului de lege, care trebuie încă să fie aprobat de Bundesrat, camera superioară. Aceasta urmează să voteze mai târziu în această lună.

Legislația adoptată ar permite celor 16 landuri ale Germaniei să autorizeze vânătoarea de lupi între iulie și octombrie în zonele unde populația acestora este mare, iar exemplarele care au atacat animale de fermă ar putea fi împușcate indiferent de sezon sau statutul de protecție.

Măsura pune în aplicare o modificare a legislației UE care permite excepții de la protecția speciilor, schimbare apărută după dezbaterea declanșată în 2022, când un lup a ucis poneiul „Dolly”, aparținând președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Organizațiile de vânătoare și reprezentanții agricultorilor au salutat legea, invocând creșterea atacurilor – aproximativ 4.300 de animale de fermă au fost ucise sau rănite de lupi în Germania în 2024.

În schimb, organizația de mediu Nabu a cerut landurilor să blocheze legislația în camera superioară, susținând că protecția speciilor nu ar trebui sacrificată pentru gesturi politice simbolice și că ar fi nevoie de măsuri de protecție a turmelor.

În zonele rurale, restricțiile stricte privind vânătoarea au fost adesea criticate, iar partidul de extremă dreapta AfD a exploatat politic problema; un studiu din 2022 a indicat chiar o legătură între atacurile lupilor și creșterea votului pentru extrema dreaptă în regiunile afectate.

Europa

