Andrii Ermak ar putea fugi din Ucraina. Cum au apărut suspiciunile legate de fostul consilier al lui Zelenski

Andrii Ermak, fostul consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a fost văzut intrând în biroul Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZRU) într-un Mercedes S-Class blindat, negru, pe 5 decembrie, în jurul orei 17:00, la câteva zile după demisia înregistrată pe 28 noiembrie, potrivit Focus.ua.



Ermak a rămas în clădire timp de 45 de minute, iar după plecarea sa, șeful SZRU, Oleg Ivascenko, l-a convocat pe șeful departamentului care se ocupa de documentele deacoperire.



Documentele de acoperire pot fi pregătite pentru o posibilă trecere a frontierei, potrivit ZN.ua, cu referire la informatorii săi.

Ivascenko este considerat „sută la sută omul lui Ermak”, căruia îi datorează numirea sa, , potrivit unor surse din interior

Publicația, care citează interlocutori din agențiile de aplicare a legii, raportează, de asemenea, că Biroul Național Anticorupție pregătește o nouă serie de înregistrări audio în cadrul Operațiunii Midas, care vizează rolul lui Andrii Ermak precum și suspiciunile.

Fostul șef al Biroului Prezidențial de la Kiev nu comentează în niciun fel aceste informații.

Ultima sa postare pe Telegram a fost făcută pe 28 noiembrie.

Ermak a anunțat că, după ce „și-a dezonorat demnitatea", va merge pe linia frontului

Pe 29 noiembrie, Ermak a spus că, după ce „și-a dezonorat demnitatea", va merge pe linia frontului. Se presupune că a trimis un mesaj text unui jurnalist de la New York Post la câteva ore după ce a demisionat, în contextul perchezițiilor NABU la domiciliul său.

Politiciana ucraineană Mariana Bezugla, deputat în Rada Supremă (parlamentul Ucrainei), l-a comparat pe Ermak cu fostul șef al Serviciului Fiscal de Stat, Roman Nasirov, care fusese mobilizat în Forțele Armate ale Ucrainei înainte de dezbaterea judiciară.

Deputata a spus că fostul șef al Biroului Prezidențial ar putea încerca să „evite responsabilitatea” în acest mod.

Ulterior, fosta deputată Tetiana Chornovol a declarat că Andrii Ermak nu a răspuns invitației de a se mobiliza în unitatea sa a Forțelor Armate ale Ucrainei ca pilot de dronă.

Amintim că cele mai înalte eșaloane ale puterii ucrainene discută activ despre cine ar putea ocupa postul vacant de șef al Biroului Prezidențial de la Kiev.

Există posibilitatea ca postul să fie ocupat de influentul diplomat Serhii Kișlița. Informația a fost publicată de ziarul ucrainean Pravda, citând surse.