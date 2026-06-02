Noua lege a salarizării ar afecta și veniturile angajaților din casele de pensii. Semnalul de alarmă transmis de sindicaliști

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Național Sindical, avertizează că noua Lege a salarizării riscă să reducă semnificativ salariile angajaților din casele teritoriale de pensii și să mențină inechitățile existente în sistemul public.

Potrivit unui comunicat transmis marți, organizația sindicală susține că reforma salarizării în sectorul public este necesară, însă aceasta trebuie să fie construită pe principii de echitate, transparență și predictibilitate, astfel încât să elimine diferențele salariale nejustificate și să protejeze puterea de cumpărare a angajaților.

Reprezentanții FNSSM solicită introducerea unor mecanisme clare care să asigure salarizare egală pentru funcții identice sau similare și eliminarea discrepanțelor rezultate din aplicarea neunitară a legislației anterioare.

„Nu se poate construi un sistem modern de salarizare dacă păstrăm dezechilibrele trecutului. Pentru aceeași muncă, aceeași responsabilitate și aceeași pregătire profesională trebuie să existe aceeași recunoaștere salarială”, susțin sindicaliștii, potrivit Agerpres.

Federația critică și lipsa unei formule clare de actualizare a valorii de referință utilizate la calculul salariilor. În opinia sindicaliștilor, fără un mecanism automat de indexare, veniturile bugetarilor riscă să fie afectate de inflație și de creșterea costului vieții.

„O lege a salarizării nu trebuie să stabilească doar salariile de astăzi, ci să garanteze și valoarea lor reală în viitor. Dacă valoarea de referință nu este actualizată anual în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu, puterea de cumpărare a angajaților va continua să scadă”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii atrag atenția în mod special asupra situației angajaților din casele teritoriale de pensii, despre care spun că sunt subevaluați în actualul proiect de lege, în ciuda faptului că gestionează activități esențiale pentru milioane de pensionari și beneficiari ai sistemului public de pensii.

FNSSM solicită revizuirea coeficienților de salarizare atât pentru personalul de conducere, cât și pentru cel de execuție din sistemul public de pensii, precum și reducerea diferențelor dintre structurile centrale și cele teritoriale.

Potrivit federației, în forma actuală, proiectul nu garantează revenirea salariilor la nivelurile existente înainte de aplicarea măsurilor fiscal-bugetare temporare. Mai mult, pentru personalul din casele teritoriale de pensii, salariile care ar urma să fie aplicate din ianuarie 2027 ar putea rămâne sub nivelul celor aflate în plată în iunie 2025.

„Măsurile temporare adoptate în perioade dificile nu trebuie transformate în pierderi salariale permanente. Noul sistem de salarizare trebuie să ofere siguranță și predictibilitate, nu să consacre efectele unor restricții bugetare conjuncturale”, transmit reprezentanții FNSSM.

Federația cere Guvernului și Ministerului Muncii să revizuiască proiectul înainte de adoptare și să introducă măsuri care să garanteze eliminarea inechităților salariale, actualizarea anuală a veniturilor în funcție de inflație și evoluția salariului mediu brut, menținerea drepturilor salariale dobândite și recunoașterea corespunzătoare a responsabilităților personalului din casele teritoriale de pensii.

Mai multe organizații sindicale afiliate Blocului Național Sindical au anunțat proteste și acțiuni de amploare față de proiectul noii Legi a salarizării unitare. Nemulțumirile vizează atât menținerea inechităților salariale, cât și riscul diminuării veniturilor pentru anumite categorii de angajați din sectorul public. În paralel, funcționarii publici parlamentari strâng semnături pentru declanșarea grevei generale.

În paralel, Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la BNS, a anunțat proteste în sistemul judiciar. Astfel, în perioada 2–5 iunie 2026, între orele 08:00 și 12:00, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate. Excepție vor face doar cauzele și lucrările urgente prevăzute de lege.