search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noua lege a salarizării ar afecta și veniturile angajaților din casele de pensii. Semnalul de alarmă transmis de sindicaliști

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Național Sindical, avertizează că noua Lege a salarizării riscă să reducă semnificativ salariile angajaților din casele teritoriale de pensii și să mențină inechitățile existente în sistemul public.

Angajații din casele de pensii revoltați. FOTO: Inquam Photo / George Călin
Angajații din casele de pensii revoltați. FOTO: Inquam Photo / George Călin

Potrivit unui comunicat transmis marți, organizația sindicală susține că reforma salarizării în sectorul public este necesară, însă aceasta trebuie să fie construită pe principii de echitate, transparență și predictibilitate, astfel încât să elimine diferențele salariale nejustificate și să protejeze puterea de cumpărare a angajaților. 

Reprezentanții FNSSM solicită introducerea unor mecanisme clare care să asigure salarizare egală pentru funcții identice sau similare și eliminarea discrepanțelor rezultate din aplicarea neunitară a legislației anterioare.

„Nu se poate construi un sistem modern de salarizare dacă păstrăm dezechilibrele trecutului. Pentru aceeași muncă, aceeași responsabilitate și aceeași pregătire profesională trebuie să existe aceeași recunoaștere salarială”, susțin sindicaliștii, potrivit Agerpres

Federația critică și lipsa unei formule clare de actualizare a valorii de referință utilizate la calculul salariilor. În opinia sindicaliștilor, fără un mecanism automat de indexare, veniturile bugetarilor riscă să fie afectate de inflație și de creșterea costului vieții.

„O lege a salarizării nu trebuie să stabilească doar salariile de astăzi, ci să garanteze și valoarea lor reală în viitor. Dacă valoarea de referință nu este actualizată anual în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu, puterea de cumpărare a angajaților va continua să scadă”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii atrag atenția în mod special asupra situației angajaților din casele teritoriale de pensii, despre care spun că sunt subevaluați în actualul proiect de lege, în ciuda faptului că gestionează activități esențiale pentru milioane de pensionari și beneficiari ai sistemului public de pensii.

FNSSM solicită revizuirea coeficienților de salarizare atât pentru personalul de conducere, cât și pentru cel de execuție din sistemul public de pensii, precum și reducerea diferențelor dintre structurile centrale și cele teritoriale.

Potrivit federației, în forma actuală, proiectul nu garantează revenirea salariilor la nivelurile existente înainte de aplicarea măsurilor fiscal-bugetare temporare. Mai mult, pentru personalul din casele teritoriale de pensii, salariile care ar urma să fie aplicate din ianuarie 2027 ar putea rămâne sub nivelul celor aflate în plată în iunie 2025.

„Măsurile temporare adoptate în perioade dificile nu trebuie transformate în pierderi salariale permanente. Noul sistem de salarizare trebuie să ofere siguranță și predictibilitate, nu să consacre efectele unor restricții bugetare conjuncturale”, transmit reprezentanții FNSSM.

Federația cere Guvernului și Ministerului Muncii să revizuiască proiectul înainte de adoptare și să introducă măsuri care să garanteze eliminarea inechităților salariale, actualizarea anuală a veniturilor în funcție de inflație și evoluția salariului mediu brut, menținerea drepturilor salariale dobândite și recunoașterea corespunzătoare a responsabilităților personalului din casele teritoriale de pensii.

Mai multe organizații sindicale afiliate Blocului Național Sindical au anunțat proteste și acțiuni de amploare față de proiectul noii Legi a salarizării unitare. Nemulțumirile vizează atât menținerea inechităților salariale, cât și riscul diminuării veniturilor pentru anumite categorii de angajați din sectorul public. În paralel, funcționarii publici parlamentari strâng semnături pentru declanșarea grevei generale.  

În paralel, Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la BNS, a anunțat proteste în sistemul judiciar. Astfel, în perioada 2–5 iunie 2026, între orele 08:00 și 12:00, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate. Excepție vor face doar cauzele și lucrările urgente prevăzute de lege.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
stirileprotv.ro
image
Șeful Armatei, pus sub învinuire într-un dosar DNA. Este suspect de trafic de influență și abuz în serviciu – SURSE
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de ”trigroaicele” de la CSM București care, în urmă cu 10 ani, câștigau Liga Campionilor la handbal
fanatik.ro
image
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este audiat de DNA Militar, în calitate de suspect
libertatea.ro
image
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
digi24.ro
image
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
gsp.ro
image
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Escrocherie cu numele lui Nicușor Dan: bărbat trimis în judecată după sute de conversații false
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Tânăr, lovit de tractorul condus de primarul comunei. Utilajul a distrus o poartă şi s-a oprit într-o casă
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Vreme neobișnuită în iunie 2026. Vești proaste pentru românii care și-au programat concediile în prima lună de vară
playtech.ro
image
Demis oficial de la Farul, Flavius Stoican este aproape de a prelua o altă echipă
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
digisport.ro
image
Dana Săvuică nu mai poate sta pe tocuri de când s-a operat la coloană! „Nu mai rezist ca înainte”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Pensii iunie 2026. Anunțul așteptat de aproape 5 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
O tânără și-a făcut public salariul pe un panou stradal: „Vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex”
click.ro
image
China oferă „buletin” roboților umanoizi. Fără identitate digitală, accesul pe piață este interzis
click.ro
image
Astăzi s-a născut Ion Antonescu. De ce a fost executat și pe cine a dorit să vadă în ultimele sale clipe. „Consider că mor pentru fericirea şi idealul ţării româneşti”
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
Jennifer Lopez cu Emme foto Profimedia jpg
Copilul lui Jennifer Lopez a terminat liceul și și-a schimbat numele. Și sexul?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră: „Mi-a fost atât de rușine. Am șters poza în două minute”
image
O tânără și-a făcut public salariul pe un panou stradal: „Vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex”

OK! Magazine

image
Fericire mare la Palat! Viitorul rege iordanian și soția sa, frumoasa prințesă Rajwa, au avut ce sărbători în weekend

Click! Pentru femei

image
Dua Lipa, în culmea fericirii! S-a măritat cu sufletul ei pereche la Londra. Urmează încă o nuntă în Italia?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!