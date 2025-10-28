Accident tragic pe DN1: un pieton a fost lovit mortal de o mașină în timp ce traversa șoseaua

Un accident mortal a avut loc marți, 28 octombrie, pe DN 1, în zona Otopeni, între un pieton și un autovehicul de mare tonaj. Potrivit surselor, pietonul a murit în urma impactului.

Potrivit B365, martorii de la fața locului au declarat că victima a încercat să treacă repede strada, iar conducătorul auto nu a putut să frâneze la timp ca să o evite, moment în care victima a fost doborâtă.

Un alt martor spune că accidentul s-a produs la 30 de metri distanță de pasarelă.

Datorită incidentului, traficul în zonă a fost îngreunat.