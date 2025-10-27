Video O șoferiță de 81 de ani a murit după ce a lovit o autospecială SMURD

Un accident tragic a avut loc duminică, 26 octombrie, pe strada Tudor Vladimirescu din Marghita, județul Bihor. O femeie în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu o autospecială SMURD. Incidentul a fost raportat la ora 13.47.

Conform Poliției Bihor, la ora 13.40, o femeie de 81 de ani din Marghita conducea un autoturism pe strada Cloșca, iar la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu, în condiții ce urmează a fi stabilite din cercetări, nu ar fi respectat semnificația indicatorului rutier „Oprire”, nu ar fi acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune, lateral – frontală, cu o autospecială SMURD.

Autospeciala SMURD circula în regim prioritar, cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune, pe strada Tudor Vladimirescu, către ieșirea din Marghita spre localitatea Valea lui Mihai, fiind condusă de un bărbat de 37 de ani din Marghita, potrivit publicației locale Bihor Online.

Femeia a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la spital, însă a decedat în ambulanță, înainte de a ajunge la unitatea sanitară.

Șoferul autospecialei SMURD a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că nu consumase alcool.