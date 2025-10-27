Accident în Harghita. Şapte adolescenţi răniţi după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat

Şapte adolescenţi, cu vârste între 15 şi 17 ani, au fost răniţi după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat luni seară în Harghita. Mai mulţi tineri au fost transportaţi la spital.

”Accident produs pe un drum forestier, pe raza localităţii Joseni, în urma căruia un ATV cu remorcă a ieşit în afara părţii carosabile. Din primele informaţii, în ATV se aflau 7 tineri, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani”, a anunţă, luni seară, ISU Harghita, citat de News.ro

La locul evenimentului au fost direcţionate mai multe echipaje de intervenţie.

”S-a alertat ATPVM (autospeciala transport personal şi victime multiple) de la Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc, cu 2 asistenţi medicali de la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, care va prelua şi transporta victimele de la CPU Gheorgheni la UPU M.Ciuc”, au precizat pompierii.