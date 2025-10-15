search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Video Șofer în comă după ce s-a răsturnat cu mașina într-un sens giratoriu din Tecuci

Un șofer este în comă, la spital, în urma unui accident petrecut marți seară la intrarea în municipiul Tecuci. Victima a avut nevoie de descarcerare.

Bărbatul de 43 de ani, din Galați, a pierdut controlul volanului într-un sens giratoriu și s-a răsturnat în afara carosabilului, potrivit Știrilor ProTV.

Detașamentului de Pompieri Tecuci a intervenit cu o autospecială de descarcerare. Echipajul a reușit să-l scoată pe șofer din caroseria contorsionată.

Șoferul, în stare gravă

Victima a fost preluată în stare de inconștiență și transportată inițial la Spitalul Municipal Tecuci, de unde a fost transferată la Spitalul de Urgență din Galați.

Bărbatul este în comă.

Polițiștii investighează împrejurările în care s-a produs accidentul.

Aminim că, în 2023, un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit într-un accident grav produs în Sebeș. Mașina condusă de acesta a intrat cu viteză într-un sens giratoriu.

Anul trecut, patru persoane au fost rănite, în urma unui alt accident petrecut într-un sens giratoriu. S-a întâmplat în Timișoara.

Galaţi

