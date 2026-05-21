Video Continuă lucrările de deszăpezire pe Transalpina și Transfăgărășan. În 2025, șoselele au fost redeschise pe 6 iunie

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat joi, 21 mai, că drumarii continuă lucrările de deszăpezire pe Transalpina și Transfăgărășan, intervenind în zone unde stratul de zăpadă ajunge și la cinci metri înălțime.

„Continuă lucrările de îndepărtare a zăpezii pe DN67C – Transalpina, pe sectorul de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului!

Utilajele și echipele DRDP Craiova(SDN Târgu Jiu) acționează permanent pentru curățarea carosabilului și îndepărtarea zăpezii rămase pe acest sector de drum montan” transmite instituția citată pe Facebook.

DRDP Craiova adaugă că se execută lucrări de revizie și întreținere a elementelor de siguranță rutieră: semnalizare verticală, indicatoare rutiere și parapete de protecție.

Traficul rutier rămâne închis pe acest sector al DN67C, a precizat DRDP Craiova, care a adăugat că se depun eforturi „pentru redeschiderea circulației în cel mai scurt timp, în condiții de siguranță”.

În 2025, Transfăgărășanul și Transalpina au fost redeschise traficului din 6 iunie. După ce zăpada a fost îndepărtată, pe Drumul Național 67C (Transalpina), șoferii au putut circula pe sectorul de drum cuprins între Rânca, județul Gorj, și Curpăt, județul Alba, care cuprinde Pasul Urdele, cel mai înalt punct rutier din România, aflat la peste 2.100 de metri altitudine.

În 2026, șansele ca aceste drumuri montane să fie redeschise la începutul lunii iunie sunt extrem de mici.