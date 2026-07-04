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A murit jurnalistul Eugen Olariu. Acesta a suferit un infarct în Grecia, acolo unde își împlinise visul de a avea o livadă de măslini

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Eugen Olariu, jurnalist și fotoreporter cunoscut din Cluj-Napoca, a murit la 49 de ani, în Grecia, în urma unui infarct. Acesta urma să sărbătorească în curând un an de la căsătorie. Prietenii, colegii și apropiații spun că visul său, o livadă de măslini pe insula Samothraki, devenise realitate în ultimii ani, acolo unde își construise un nou început de viață.

A murit Eugen Olariu Foto: FB
A murit Eugen Olariu Foto: FB

Eugen Olariu (49 de ani) a început cariera în fotojurnalism, lucrând de-a lungul anilor ca reporter, cameraman și fotoreporter în Cluj-Napoca. A colaborat cu mai multe publicații și proiecte media, iar în ultimii ani a condus propria publicație, realizând emisiuni și interviuri dedicate vieții culturale și sociale, potrivit știridecluj.

„A fost unul din cei mai vechi și buni fotoreporteri clujeni, veteran al fotografiei de presă, fost secretar al Asociației Profesioniștilor în Imagine și al Asociației Profesioniștilor din Presă Cluj. Acum nu mai e printre noi. Doar 49 de ani. Zbor lin, prietene! Dumnezeu să te odihnească-n pace!”, a scris un apropiat, pe FB. 

În ultimii ani, Eugen Olariu se stabilise în Grecia, pe insula Samothraki, unde își investise economiile într-un proiect personal. Achiziționase aproximativ 5.000 de metri pătrați de teren, pe care plantase măslini și începuse să producă ulei de măsline.

Dispariția sa este cu atât mai dureroasă cu cât Eugen Olariu traversa o perioadă importantă din viață. În luna august urma să sărbătorească un an de la căsătorie, iar apropiații spun că era fericit atât pe plan personal, cât și profesional.

„În ultimii ani am fost tot mai apropiați. Și-a trăit visul cu ochii, și cu ambiție, alături de soție, și l-a construit, o rulotă frumoasă, o mică căsuță și o livadă de măslini în Samoutraki, în Elada/Grecia. Antreprenor, făcea ulei de măsline foarte bun”, a scris un apropiat pe Facebook.

„Eugen Olariu a fost unul dintre cei mai dragi colegi pe care i-am avut când lucram în televiziune. Era un om fain, de gașcă, cu care râdeam mult și am rămas apropiați și după ce drumurile profesionale ni s-au despărțit. (...) Într-o zi, acum ceva ani, mi-a trimis o poză cu un peisaj superb. Își luase o livadă de măslini în Grecia. Era fericit, era liniștit. Ultima oară ne-am văzut prin toamna anului trecut, cred. Îmi povestea de Grecia și i se luminau ochii .Vestea plecării lui, la doar 49 de ani, m-a întristat profund. Îmi pare rău că nu s-a bucurat mai mult de liniște pe lumea aceasta. Sper doar că se bucură de o livadă de măslini și acolo unde e acum”, a scris o colegă pe FB.

„Eugen Olariu avea un vis și el: să aibă locul lui undeva pe o insulă din Grecia, să se poată uita în tihnă la un apus superb, undeva deasupra mării, în Samothraki. Visul i s-a împlinit. Mă bucur din suflet că am putut contribui și eu la el. Si-a cumpărat colțișorul lui de rai, de care era atât de bucuros, cultiva măsline și se bucura de viață alături de Simona, soția lui”, a scris o altă prietenă. 

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