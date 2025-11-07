Fosta soție a lui Horia Moculescu, despre internarea compozitorului: „El a fumat enorm, câte 60 de țigări pe zi”

Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, Mariana Moculescu, a reacționat pentru prima dată după ce a aflat că fostul ei soț a fost internat de urgență în spital, cu probleme grave de sănătate. Ea a explicat și motivele pentru care nu intenționează să îl viziteze.

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, se află internat la Institutul „Matei Balș”, în secția de ATI. Surse medicale au declarat că medicii fac tot ce este posibil, însă șansele sunt reduse din cauza multiplelor afecțiuni.

„Toamna, unele boli pulmonare, cum are și Horia, se acutizează. El a mai pățit așa și în alți ani. Părerea mea, din ce m-am interesat, că noi doi nu vorbim, este că viața lui nu este în pericol, nu acum îi este sfârșitul, așa cum cred mulți. Așa e bătrânețea. Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui, că mai are de trăit, mult și bine, se îngrijește, mănâncă bine, are programate și niște concerte în noiembrie. Sper să nu fie și un joc de scenă, pentru a atrage lumea la spectacolele lui, din această lună. Medicii au zis că se ocupă de el, dar, din anunțul lor, nu mi s-a părut că e vorba despre ceva fatal”, a declarat Mariana Moculescu pentru Click!.

Viciile care i-au afectat sănătatea

Mariana Moculescu a povestit cum dependența a lui Horia Moculescu i-a afectat sănătatea de-a lungul anilor.

„El a fumat enorm, câte trei pachete, câte 60 de țigări pe zi, fumul acela și toate chimicalele i-au distrus plămânii, acum stă pe oxigen și acasă. A fost un om vicios. A jucat la jocurile de noroc, a fost obsedat chiar. Când nu mai avea bani, juca poker pe bețe de chibrit. Și fuma mult, era mereu într-o stare de nervi, că tot pierdea bani, pe la păcănele. Fuma și țigări cubaneze, din foi, foarte tari. S-a lăsat de fumat când i-am zis să stingă țigara în scrumiera pe care i-o umplusem cu muguri de zambilă. Zic: Vezi cum sfârâie florile, când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi, când fumezi. Îi doresc sănătate, dar nu aș merge la el, la spital. M-a supărat foarte mult, din cauza lui am rămas fără casă și stau cu chirie. Mi-a luat și fata, pe Nidia. Dar, fiind tatăl fiicei mele, îi urez sănătate! Este un compozitor foarte talentat, un solist de excepție, dar cu mine n-a fost un om bun. Mi-a zdrobit sufletul”, a mai adăugat fosta soție.